Kevin de Bruyne e Rasmus Hojlund sono le stelle che illuminano la notte di Champions al Maradona.

Per riscattare la sfida di Milano Antonio Conte si affida a Leonardo Spinazzola, adattato a destra per sostituire Giovanni di Lorenzo, espulso contro il Manchester City. Il centrocampo, invece, è affidato alla qualità di De Bruyne ed i muscoli di Anguissa. Ad occupare le fasce ci pensa McTominay da un lato e Politano dall'altro, mentre il ruolo di punta spetta ancora una volta a Rasmus Hojlund. La prima mezz'ora è un foglio bianco che non ha bisogno di essere evidenziato: il Napoli gestisce e non subisce, mentre lo Sporting Lisbona si arrocca dietro avanzando poco e timidamente.