Bologna in Europa, le tre grandi partite rossoblù nelle competizioni europee

Jacopo del Monaco 1 ottobre - 20:00

Alle ore 18:45 di domani, il Bologna ospiterà i tedeschi del Friburgo in occasione della seconda giornata d'Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano va a caccia della prima vittoria europea della stagione e vuole farlo davanti a proprio pubblico. Anche se non ha giocato tante volte nelle competizioni UEFA, i rossoblù hanno avuto modo di togliersi qualche soddisfazione. In vista della gara di domani, ecco tre grandi partite dei Felsinei in Europa.

La top 3 delle partite del Bologna in Europa — La scorsa stagione il Bologna ha giocato la Champions League, dalla quale è uscito al termine della League Phase. Tra gli avversari affrontati c'era anche il Borussia Dortmund. In data 21 gennaio, i Felsinei hanno ospitato la squadra giallonera, che nell'annata 23/24 ha perso la finale della coppa dalle grandi orecchie contro il Real Madrid. Dopo l'iniziale vantaggio del Borussia al 15' con il calcio di rigore di Serhou Guirassy, nella ripresa i rossoblù hanno ribaltato la situazione grazie alle reti, nel giro di due minuti, realizzate da Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior, entrambi entrati dalla panchina. L'olandese ha fatto il suo ingresso in campo dopo l'ora di gioco, mentre l'inglese ha sostituto Riccardo Orsolini al minuto 35.

Per le prossime due partite, torniamo indietro nel tempo giusto di qualche anno. Correva la stagione 1998/1999 ed il Bologna disputava l'allora Coppa UEFA. Durante quel cammino europeo, ha incontrato diversi avversari come il Betis Siviglia agli ottavi di finale, contro cui ha vinto la gara d'andata in casa 4-1 grazie alla doppietta di Fontolan e le reti di Kolyvanov e Luciano.

Nonostante la sconfitta per 1-0 in Spagna, i rossoblù hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove hanno affrontato l'Olympique Lione. All'andata, il club allenato da Carlo Mazzone ha offerto un'altra grande prestazione vincendo 3-0 grazie a Giuseppe Signori, autore di due gol e dell'assist per Binotto. Al ritorno, i francesi hanno vinto 2-0 ma i rossoblù hanno conquistato il posto in semifinale. A causa dell'eliminazione per mano dell'Olympique Marsiglia, la Coppa UEFA 98/99 poteva essere decisa in un Derby dell'Emilia tra Bologna e Parma.