Bologna-Friburgo, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE

Jacopo del Monaco 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 18:02)

Per la seconda giornata d'Europa League il Bologna ospiterà il Friburgo ed in quest'articolo troverete le informazioni sul dove vedere la partita. Le due squadre si affronteranno alle ore 18:45 di domani presso lo Stadio Renato Dall'Ara con i rossoblù che vogliono riscattare la sconfitta della precedente giornata.

La situazione delle due squadre — I detentori della Coppa Italia del Bologna, allenato da Vincenzo Italiano, fino a questo momento della sua stagione ha totalizzato 7 punti in cinque partite di Serie A e nell'ultima ha pareggiato 2-2 in casa del Lecce. I rossoblù, che nel mese di dicembre parteciperanno alla Supercoppa Italiana, hanno fatto il loro esordio in Europa League con una sconfitta di misura contro gli inglesi dell'Aston Villa, che ha vinto con la rete di McGinn.

Il Friburgo, allenato da Julian Schuster, ha esordito in questa nuova stagione superando il primo turno di DFB-Pokal battendo 0-2 il Lotte. Dopo aver perso le prime due partite di Bundesliga, i Grifoni hanno collezionato due vittorie contro Stoccarda e Werder Brema ed un pareggio contro l'Hoffenheim. Nella seconda competenza europea, il club tedesco ha esordito con una vittoria per 2-1 contro gli svizzeri del Basilea. Tra i migliori del Friburgo troviamo il nostro connazionale Vincenzo Grifo, che fino ad ora ha realizzato 2 gol ed altrettanti assist.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, le due compagini dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari. Per il Bologna, mancheranno ancora Immobile, Casale e Sulemana. Il Friburgo, invece, deve sciogliere il dubbio riguardante la presenza di Kübler.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. All: Italiano

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All: Schuster

Bologna-Friburgo, dove vedere il match — I rossoblù vogliono vincere la prima gara europea della loro stagione davanti sfruttando il fattore campo, mente i tedeschi punteranno alla seconda vittoria in questa league phase. La sfida tra Bologna e Friburgo inizierà domani sera alle ore 18:45 e gli appassionati di calcio potranno vederla Sky Sport, precisamente sui canale Sky Sport 253 e Sky Sport Arena. La diretta streaming del match, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.