Nei precedenti scontri diretti, la squadra di casa ha avuto la meglio in 4 occasioni, mentre gli ospiti hanno vinto una sola volta. Cinque gare sono finite in pareggio, confermando una tradizione di grande equilibrio

Stefano Sorce 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 16:09)

Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 19:00, il Nature Energy Park si prepara ad accogliere una sfida che si preannuncia ricca di emozioni: l’Odense ospita il Sonderjyske per una gara di Superligaen che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe le squadre. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo, mentre gli ospiti proveranno a confermare la loro crescita anche lontano dalle mura amiche. Con Bet365 puoi seguire Odense-SonderjyskeGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Odense-Sonderjyske in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Superligaen direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Odense-Sonderjyske in diretta live.

Il momento delle due squadre — L’Odense è attualmente all’11° posto in classifica dopo 10 giornate, con un rendimento discontinuo ma sempre capace di andare a segno. In casa il bilancio è positivo con 3 vittorie e 2 sconfitte, a dimostrazione della spinta che i tifosi sanno dare. Tuttavia, la difesa resta un punto debole con 23 reti subite in totale.

Il Sonderjyske, dall’altra parte, occupa l’8° posto e mostra maggiore equilibrio, seppur con qualche difficoltà nelle partite fuori casa: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte in cinque trasferte. Resta però una squadra pericolosa in fase offensiva, con una media di 1,6 gol a partita lontano dal proprio stadio.

Probabili formazioni — Odense (4-3-3): Myhra, Burgy, Paulsen, Bojang, Owusu, Falk, Ouedraogo, Sorensen, Arp, Grot, Ganaus. Allenatore: Blessin.

Sonderjyske (4-2-3-1): Hyseni, Qamili, Ingason, Waever, Oggesen, Sommer, Sigurgeirsson, Soulas, Risgaard Jensen, Gretarsson, Bundgaard Sorensen. Allenatore: Norgaard.