Partizan-Olimpia Milano: diretta TV e streaming LIVE del match

C'è l'esordio anche per Olimpia Milano che volerà in Serbia per fare una piccola impresa

Michele Massa 1 ottobre - 15:22

E' il momento dell'esordio dell'Olimpia Milano nel giovedì 2 ottobre di Eurolega, c'è l'esordio anche della squadra italiana che vedrà partire la sua avventura da Partizan, sul campo caldissimo di Belgrado.

Il momento delle due squadre — Il Partizan ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite, incassando due sconfitte, tra cui l’ultima contro il Dubai (76-89) nell’esordio in Eurolega. Nonostante ciò, la squadra mostra grande potenza offensiva tra le mura amiche, superando gli 84 punti in 12 delle ultime 14 gare casalinghe. La difesa, tuttavia, può risultare vulnerabile, e i punti concessi rimangono un aspetto critico. Da notare: il Partizan ha vinto le ultime dieci partite in casa, rendendolo particolarmente insidioso sul proprio parquet.

Tuttavia, considerando la prestazione deludente dei serbi contro il Dubai martedì scorso, appare complicato puntare su un loro successo nel prossimo match. Sorprendentemente, la squadra di Željko Obradović ha mostrato lacune soprattutto in difesa, che storicamente è il marchio distintivo del leggendario allenatore.

Olimpia Milano, invece, si conferma costante: nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, aggiudicandosi l’ultimo incontro. Conosciuta per la sua solidità difensiva, difficilmente concede molti punti agli avversari, mantenendo una media inferiore a 85 anche contro squadre di alto livello. Un altro punto di forza di Milano è la sicurezza sia in casa che in trasferta: con un handicap di +6,5, ha vinto 11 delle ultime 12 partite.

I ragazzi di Ettore Messina, che negli ultimi tre anni avevano deluso, hanno dato segnali positivi nella gara inaugurale di questa edizione di Eurolega, dominando in trasferta contro Crvena Zvezda (92-82). Certo, alcuni critici potrebbero sottolineare l’assenza di elementi chiave tra i serbi, ma l’intesa e la coesione della squadra italiana sono risultate particolarmente convincenti.

I probabili quintetti di Partizan-Olimpia Milano — PARTIZAN: Jones, Milton, Parker, Osetowski, Tyrique Jones.

MILANO: Brown, Guduric, Shields, Leday, Booker.