Il Bayern Monaco si prepara all'esordio di Eurolega in casa e scenderà in campo giovedì 2 ottobre contro la temibile Stella Rossa. Una partita sicuramente equilibrata che regalerà grandi difesa ma allo stesso tempo grande spettacolo. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.
EUROLEGA
Bayern Monaco-Stella Rossa: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Bayern Monaco-Stella Rossa in diretta TV e in streaming LIVE—
Vuoi seguire la partita in diretta streaming? L’accesso è gratuito per tutti gli utenti registrati: basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e potrai subito usufruire non solo dell’ampio palinsesto di eventi offerto da Bet365, ma anche di un pacchetto di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per monitorare e analizzare ogni fase della partita.
Un’opportunità perfetta per vivere l’emozione dell’Eurolega direttamente sul tuo dispositivo, ovunque ti trovi. Registrati, attiva il tuo conto e guarda l’incontro senza costi aggiuntivi.
Il momento delle due squadre—
Serve vincere per entrambe le squadre. La doppia sconfitta, contro Panathinaikos (i tedeschi) e Olimpia Milano (i serbi) fa in modo che la sfida in programma domani sera in terra bavarese sia già un importante crocevia di Eurolega. Favori dei pronostici difficili da decifrare, entrambe le squadre non hanno dimostrato il loro vero valore martedì sera e dunque sono chiamate a ribaltare una prima impressione tutt'altro che positiva. Sulla carte, gli ospiti sono leggermente in vantaggio, ma la massima competizione Europea di basket ci ha sempre abituato a risultati tutt'altro che scontati.
I probabili quintetti di Bayern Monaco-Stella Rossa—
BAYERN MONACO: Baldwin, Obst, Lucic, Gabriel, Voigtmann.
STELLA ROSSA: Mcintyre, Graham, Moneke, Djeleye, Rivero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA