Bundesliga2, Dusseldorf-Norimberga: diretta tv e streaming LIVE del match

La squadra di casa vuole la prima vittoria casalinga contro gli ospiti allenati da Miroslav Klose sono in crisi. Match ricco di tensione e possibili emozioni

Stefano Sorce 1 ottobre - 15:19

Il momento delle due squadre — Il Fortuna Dusseldorf ha raccolto 10 punti in 7 partite, con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra di Daniel Thioune deve ancora trovare la prima vittoria in casa, ma l’ultima affermazione in trasferta contro il Bochum ha dimostrato che l’attacco può fare la differenza. Tuttavia, la difesa resta vulnerabile, con 12 gol subiti e 6 segnati.

Il Norimberga vive una situazione più complessa, con soli 4 punti in 7 partite: 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte. La squadra di Miroslav Klose ha segnato appena 4 gol e ne ha subiti 10, evidenziando difficoltà in attacco e in difesa. L’ultima sconfitta casalinga contro l’Hertha Berlino per 0-3 mette pressione agli ospiti, che devono invertire la rotta soprattutto in trasferta.

Probabili formazioni di Fortuna Dusseldorf-Norimberga — Fortuna Dusseldorf (4-2-3-1): Kastenmeier, Fridriksson, Oberdorf, Daland, Heyer, Muslija, Alexandropoulos, Breithaupt, El Azzouzi, Iyoha, Itten. Allenatore: Thioune.

Norimberga (4-2-3-1): Zoma, Lubach, Justvan, Diop, Markhiyev, Becker, Yilmaz, Lochoshvili, Gruber, Drexler, Reichert. Allenatore: Klose.