I gialloneri, imbattuti in campionato e reduci da una vittoria in Champions League, puntano sulla solidità difensiva e sul fattore campo. Gli ospiti, terzi in classifica, cercano conferme in trasferta con giovani talenti guidati da Werner

Stefano Sorce 3 ottobre - 12:48

Il Borussia Dortmund ospiterà il Lipsia sabato 4 ottobre 2025 alle 15:30 in una sfida cruciale per la lotta al secondo posto, subito alle spalle del Bayern Monaco. Dopo anni in cui questo confronto ha perso parte del suo fascino, entrambe le squadre vogliono tornare a dare grandezza a un match che storicamente ha segnato le stagioni della Bundesliga. Con Bet365 puoi seguire Borussia Dortmund-LipsiaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Borussia Dortmund-Lipsia in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Borussia Dortmund-Lipsia in diretta live. Vi informiamo inoltre che la gara sarà visibile anche su Sky Sport (canale 258) e NOW.

Il momento delle due squadre — Il Borussia Dortmund sta vivendo un ottimo avvio di stagione sotto la guida del nuovo allenatore Niko Kovac. I gialloneri sono ancora imbattuti dopo 5 giornate, con 4 vittorie e 1 pareggio che valgono il secondo posto in classifica a quota 13 punti. L'attacco è prolifico con 11 gol segnati, mentre la difesa ha subito solo 3 reti. Nelle ultime 5 partite in tutte le competizioni il bilancio è di 4 vittorie e 1 pareggio. L'ultima uscita ha visto il Dortmund imporsi per 4-1 in casa contro l'Athletic Bilbao in Champions League, mentre in campionato è arrivato un successo per 2-0 sul campo del Mainz. La squadra di Kovac sembra aver trovato la giusta quadratura e può contare su un organico di qualità. Il fattore campo del Signal Iduna Park sarà un'arma in più.

Anche il Lipsia ha iniziato bene la stagione sotto la guida del nuovo tecnico Ole Werner. I Roten Bullen occupano il terzo posto in classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta. L'attacco ha realizzato 7 gol, mentre la difesa ne ha subiti altrettanti. Nelle ultime 5 partite ufficiali il bilancio è di 4 successi e 1 ko. L'ultimo impegno ha visto il Lipsia vincere 1-0 sul campo del Wolfsburg in Bundesliga. La squadra di Werner ha mostrato solidità difensiva e pragmatismo, qualità che serviranno anche nella difficile trasferta di Dortmund. Il rendimento esterno finora è stato positivo con 2 vittorie e 1 sconfitta. L'obiettivo sarà confermarsi anche contro un avversario di alto livello.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lipsia — Dortmund (3-4-3): Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Brandt. Allenatore: Kovac.

Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum, Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Romulo, Diomande. Allenatore: Werner.