Il terzino spagnolo era stato espulso in seguito a una testata ai danni di Geronimo Rulli, in occasione del match vinto per 2-1 dai Blancos. Questa decisione lo costringerà a saltare i prossimi due incontri europei dei suoi

Luca Gilardi 30 settembre - 17:41

Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Kairat in Champions League, nella lunga trasferta in Kazakistan. Per l'occasione, dovrà fare a meno del proprio capitano, Dani Carvajal. La UEFA ha infatti deciso di sanzionare il terzino spagnolo con due turni di stop, in seguito all'espulsione rimediata contro il Marsiglia. I Blancos dovranno dunque far fronte a una situazione emergenziale sulla fascia destra, vista l'assenza contemporanea di Alexander Arnold, attualmente infortunato. A ricoprire quel ruolo sarà con buone probabilità Valverde, che ha già dimostrato una grande duttilità in passato.

Una squalifica indolore — Nel primo match della 'League Phase' di Champions League, Carvajal era stato sanzionato con l'espulsione a causa di un brutto gesto ai danni di Geronimo Rulli. Il terzino spagnolo aveva rifilato una testata al portiere del Marsiglia, scatenando una rissa in campo. Nonostante l'inferiorità numerica, il Real Madrid era riuscito comunque a portare a casa il risultato, trionfando per 2-1 tra le polemiche generali.

Il difensore salterà quindi non solo la sfida di oggi, martedì 30 settembre, ma anche quella successiva contro la Juventus. Tuttavia, Carvajal al momento è fermo ai box a causa di un infortunio muscolare e non avrebbe comunque potuto prendere parte ai due incontri. Il laterale iberico dovrebbe rientrare proprio a ridosso del termine della sua squalifica, rendendola dunque indolore.

Cosa dice il regolamento UEFA — La UEFA ha applicato l'articolo 15, paragrafo 1, che disciplina i casi di "aggressione a un altro giocatore". La sanzione si è fermata a due giornate, all'interno della forbice prevista tra uno e tre turni.

Il Comitato Disciplinare ha infatti ritenuto che l'aggressione di Carvajal a Rulli non fosse così grave da meritare una sanzione più pesante, come avvenuto in altri precedenti: ad esempio, le gomitate di Savic a Rudiger (inizialmente punite con quattro giornate, poi ridotte a tre) o la testata di Gattuso a Joe Jordan, vice del Tottenham, che gli costò cinque turni di squalifica.