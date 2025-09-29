Il giocatore dei blancos delle sue difficoltà personali e dell'atteggiamento della squadra in occasione della conferenza stampa prepartita di Kairat Alamy-Real Madrid

Silvia Cannas Simontacchi 29 settembre - 17:24

Il Real Madrid si prepara ad incontrare il Kairat Almaty per la seconda giornata di Champions League. L'uomo scelto per presentarsi alla conferenza stampa prepartita, la prima uscita ufficiale dei Blancos dopo il ko del derby, è stato Federico Valverde. In Kazakistan, il centrocampista uruguayano ha parlato a cuore aperto davanti ai microfoni dei giornalisti, esprimendo da una parte la sua frustrazione per il clamoroso 5-2 contro l'Atletico e le sue difficoltà personali, dall'altra la voglia di voltare pagina sua e di tutta la squadra, a partire dall'atteggiamento in campo.

Il Real Madrid verso Almaty: le riflessioni post derby di Fede Valverde — Come portavoce del Real Madrid, Valverde tiene subito a precisare quanto lui e tutti i compagni vogliano che l'appuntamento contro il Kairat sia una ripartenza: "Vogliamo che quello che è successo l'altro giorno ci sia di lezione, presentarci con un atteggiamento diverso e vincere. Quelli dopo la sconfitta sono stati giorni duri", continua il centrocampista, "Ne abbiamo parlato molto, non era mai successo da quando sono arrivato a Madrid. Dobbiamo subito cambiare registro".

Secondo Valverde, il primo problema a cui il Real Madrid deve mettere mano, con l'aiuto di Xabi Alonso, è proprio l'atteggiamento in campo: "Dobbiamo impegnarci tutti al massimo per evitare altri scivoloni. Con Xabi abbiamo subito due sconfitte e sono state molto dure. Sono cose che succedono nel calcio, ma per evitare che succeda ancora dobbiamo essere il più uniti possibile, in campo e fuori".