Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 27 settembre

Filippo Montoli 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 10:32)

La settima giornata di LaLiga ha in programma il derby madrileno tra Atletico Madrid e Real Madrid. La gara si disputa al Riyadh Air Metropolitano alle ore 16:15 di sabato 27 settembre. Per i Colchoneros è la seconda stracittadina della settimana dopo il turno infrasettimanale contro il Rayo Vallecano. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Atletico Madrid-Real Madrid.

I precedenti tra le due squadre — Il derby di Madrid arriva alla sua partita numero 241 della storia. Il bilancio è nettamente a favore del Real, che ha vinto 123 incontri totali. Seguono 59 vittorie dell'Atletico e 58 pareggi. Il fattore casalingo è però particolarmente incisivo. In casa dei Colchoneros la sfida tra le due squadre è più che mai equilibrata. Si contano 44 vittorie degli ospiti, 43 dei biancorossi e 31 pareggi. Se si guardano gli ultimi dieci incontri di LaLiga ospitati dall'Atletico, è il pareggio il risultato più diffuso. Per 5 volte le squadre sono uscite con un punto a testa. Il Real Madrid, inoltre, non vince in trasferta in campionato dal settembre 2022.

Per quanto riguarda il dato dei gol, i Blancos dominano anche in questa statistica generale con 420 reti, rispetto alle 314 biancorosse. La classifica marcatori di questo derby vede nelle prime cinque posizioni solamente giocatori Real. In vetta, con poca sorpresa, si trova Cristiano Ronaldo a quota 22. In casa Atletico, nelle ultime partite c'è stato quasi sempre almeno un gol. L'ultimo 0-0 risale alla stagione 2019/2020. Da allora, i padroni di casa vanno sempre in rete. Non è così invece per il Real Madrid.

Le probabili formazioni — ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Alvarez, Raspadori. Allenatore: Diego Simeone.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militão, Hujisen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinícius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

Atletico Madrid-Real Madrid, il pronostico di DDD — Secondo i bookmakers la partita è inevitabilmente equilibrata, senza un netto favorito. La vittoria dell'Atletico Madrid è data a 3, quella del Real a 2.30, mentre il pareggio è a quota 3.50. Il vantaggio dei Blancos deriva soprattutto dallo stato di forma delle due squadre. Quella di Xabi Alonso ha vinto tutte le partite giocate fino a questo momento. A un Mbappé scatenato, rimasto a secco solo con il Mallorca, si aggiunge una difesa solida e difficile da superare. In 6 giornate il Real ha subito 3 gol, due dei quali in trasferta.

L'Atletico, al contrario, non è una squadra in salute per ora. Con 9 punti in 6 partite, i Colchoneros sono al momento in nona posizione. A mancare fino ad ora è quella solidità difensiva che ha sempre caratterizzato Simeone. Solo nella partita contro il Villarreal i biancorossi non hanno subito gol. In casa, però, il bilancio non è così negativo. Si contano 2 vittorie e 1 pareggio, ma sono le prestazioni a lasciare a desiderare. Per questi motivi, il pronostico sul risultato esatto di Atletico Madrid-Real Madrid è 1-2.