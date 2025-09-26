Liga, Atletico Madrid-Real Madrid: diretta tv e streaming LIVE del match

Un derby di altissima tensione tra due squadre con motivazioni diverse: una cerca conferme, l’altra continua la striscia vincente. Simeone con il dubbio su chi impiegare accanto a Julian Alvarez.

Stefano Sorce 26 settembre - 23:43

Sabato 27 settembre 2025 alle 16:15, il Metropolitano di Madrid ospiterà uno dei derby più attesi del calcio mondiale: Atletico Madrid contro Real Madrid, incontro valido per la stagione in corso. Gli uomini di Simeone cercano conferme dopo una vittoria convincente contro il Rayo Vallecano, mentre il Real Madrid di Xabi Alonso continua la sua striscia vincente in campionato e Champions League. Tra rivalità storica, motivazioni altissime e calciatori in forma strepitosa, la partita promette spettacolo. Con Bet365 puoi seguire Atletico-Real GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365in modo semplice e immediato. Scopri come vederla gratis continuando a leggere l'articolo.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta TV e streaming live — Vuoi vivere l’atmosfera del derby di Madrid come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Atletico Madrid-Real Madrid in diretta live. Il derby sarà trasmesso inoltre su DAZN e in chiaro su Italia 1. È possibile seguire la diretta anche in streaming tramite le app o i siti di DAZN e Mediaset Infinity.

Stato di forma delle squadre — I Colchoneros hanno avuto un avvio di stagione altalenante: dopo la sconfitta all’esordio, tre pareggi e due vittorie hanno ridato fiducia al gruppo. L’ultima affermazione contro il Rayo Vallecano (tripletta di Julian Alvarez) ha consolidato il morale in vista del derby. Simeone dovrà decidere il partner di Alvarez in attacco tra Griezmann, Sorloth e Raspadori, con il primo favorito. La squadra appare solida ma con alti e bassi nelle prestazioni, soprattutto in termini di continuità.

I Blancos sono in forma straripante: sei vittorie su sei in campionato, una in Champions League, con Mbappé e Vinicius protagonisti assoluti. Xabi Alonso può contare su un reparto offensivo prolifico e su giocatori come Mastantuono, Camavinga e Alaba pronti al rientro. La squadra appare equilibrata, solida difensivamente e letale nelle ripartenze, pronta a confermare la striscia positiva nel derby.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid — Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Alvarez, Raspadori. Allenatore: Simeone.

Real (4-2-3-1): Courtois, Carvajal, Militão, Hujisen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Guler, Vinícius, Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.