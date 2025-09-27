Madrid è rojiblanca! L’Atlético vince sul Real per 5-2

Madrid è rojiblanca! Al Metropolitano, il Derbi Madrileño è finito 5-2 a favore dell'Atlético grazie a una prestazione eccellente. A fare la differenza, la doppietta di Julián Álvarez. Se il primo tempo è stato più equilibrato per i due gol per parte, la ripresa ha sancito il crollo madridista. Gli errori difensivi, la lentezza della manovra e zero tiri in porta, hanno regalato agli uomini di Simeone una vittoria netta. Era dal 1950 che l'Atlético non rifilava cinque gol agli avversari Blancos.
Al fischio finale, il risultato e la prestazione hanno consegnato alla cronaca un'istantanea chiara: l'Atlético ha offerto una partita completa, mentale e tecnica, mentre il Real Madrid di Xabi Alonso dovrà lavorare su equilibrio e ritmo per evitare che episodi individuali e fragilità difensive compromettano appuntamenti futuri.
Atlético Madrid-Real Madrid, il primo tempo—
L’Atlético aveva mostrato subito maggiore aggressività e superiorità nei duelli. La prima grande occasione, arriva con Sørloth, anticipato all’ultimo da Militão. Al quarto d'ora, circa, il gol del vantaggio: cross di Giuliano Simeone, colpo di testa di Le Normand che batte Courtois. Il risultato si sblocca, così come le tensioni e le ammonizioni.
Il Real Madrid reagisce prontamente dopo circa dieci minuti: Mbappé conclude rasoterra dopo una buona combinazione con Güler. Quest'ultimo, completa la rimonta al 36° minuto, dopo un passaggio di Vinícius. Ma non è finita. L’Atlético non aveva ceduto: ci pensa Sørloth allo scadere della prima frazione, a recuperare il gol di svantaggio, ed andare negli spogliatoi sul 2-2. : un lancio e un colpo di testa su calcio piazzato avevano restituito l’equilibrio grazie a Sørloth, autore del 2-2 al 45+2', mentre le proteste madridiste per la festa con la curva erano rimaste inascoltate dall’arbitro, confermando l’atmosfera caotica della prima frazione.
Il secondo tempo—
La ripresa era cominciata con medesima intensità, ma ben presto il copione si era invertito. Al 50°, l'episodio che indirizza il match verso la sponda biancorossa. Intervento falloso di Güler in area su Nico González. Dal dischetto, Julián Álvarez trasforma con freddezza: l’Atlético è avanti. Questa rete, compromette la fiducia del Real Madrid. Si sente la mancanza soprattutto di Bellingham. A peggiorare la situazione, già compromessa, l'equilibrio difensivo che non sembrava così solido come nelle ultime uscite.
Pochi minuti più tardi, Álvarez sigla la sua personale doppietta: punizione chirurgica che finisce alle spalle di Courtois. La squadra di Simeone aveva controllato gli ultimi trenta minuti facendo emergere solidità difensiva e rapidità nelle ripartenze; i cambi erano serviti per contenere i tentativi madridisti e per amministrare il vantaggio. In chiusura, la “manita” si era completata con una giocata in contropiede finalizzata da Griezmann.
Dopo questa partita, il Real rischia di perdere la vetta a vantaggio del Barcellona che giocherà domani con la Real Sociedad. I Blaugrana, distano due punti dai Blancos. L'Atlético invece è al quarto posto in coabitazione con l'Espanyol.
