Madrid è rojiblanca! L’Atlético vince sul Real per 5-2

Il derbi madridista è a tinte rojiblanco: l'Atlético Madrid di Simeone stravince contro il Real di Xabi Alonso per 5 a 2. Dopo questo acceso match, i Blancos rischiano di perdere la vetta della liga a vantaggio del Barcellona, che giocherà domani

Michele Bellame Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 19:31)

Madrid è rojiblanca! Al Metropolitano, il Derbi Madrileño è finito 5-2 a favore dell'Atlético grazie a una prestazione eccellente. A fare la differenza, la doppietta di Julián Álvarez. Se il primo tempo è stato più equilibrato per i due gol per parte, la ripresa ha sancito il crollo madridista. Gli errori difensivi, la lentezza della manovra e zero tiri in porta, hanno regalato agli uomini di Simeone una vittoria netta. Era dal 1950 che l'Atlético non rifilava cinque gol agli avversari Blancos.

Al fischio finale, il risultato e la prestazione hanno consegnato alla cronaca un'istantanea chiara: l'Atlético ha offerto una partita completa, mentale e tecnica, mentre il Real Madrid di Xabi Alonso dovrà lavorare su equilibrio e ritmo per evitare che episodi individuali e fragilità difensive compromettano appuntamenti futuri.

Atlético Madrid-Real Madrid, il primo tempo — L’Atlético aveva mostrato subito maggiore aggressività e superiorità nei duelli. La prima grande occasione, arriva con Sørloth, anticipato all’ultimo da Militão. Al quarto d'ora, circa, il gol del vantaggio: cross di Giuliano Simeone, colpo di testa di Le Normand che batte Courtois. Il risultato si sblocca, così come le tensioni e le ammonizioni.

Il Real Madrid reagisce prontamente dopo circa dieci minuti: Mbappé conclude rasoterra dopo una buona combinazione con Güler. Quest'ultimo, completa la rimonta al 36° minuto, dopo un passaggio di Vinícius. Ma non è finita. L’Atlético non aveva ceduto: ci pensa Sørloth allo scadere della prima frazione, a recuperare il gol di svantaggio, ed andare negli spogliatoi sul 2-2. : un lancio e un colpo di testa su calcio piazzato avevano restituito l’equilibrio grazie a Sørloth, autore del 2-2 al 45+2', mentre le proteste madridiste per la festa con la curva erano rimaste inascoltate dall’arbitro, confermando l’atmosfera caotica della prima frazione.

Il secondo tempo — La ripresa era cominciata con medesima intensità, ma ben presto il copione si era invertito. Al 50°, l'episodio che indirizza il match verso la sponda biancorossa. Intervento falloso di Güler in area su Nico González. Dal dischetto, Julián Álvarez trasforma con freddezza: l’Atlético è avanti. Questa rete, compromette la fiducia del Real Madrid. Si sente la mancanza soprattutto di Bellingham. A peggiorare la situazione, già compromessa, l'equilibrio difensivo che non sembrava così solido come nelle ultime uscite.

Pochi minuti più tardi, Álvarez sigla la sua personale doppietta: punizione chirurgica che finisce alle spalle di Courtois. La squadra di Simeone aveva controllato gli ultimi trenta minuti facendo emergere solidità difensiva e rapidità nelle ripartenze; i cambi erano serviti per contenere i tentativi madridisti e per amministrare il vantaggio. In chiusura, la “manita” si era completata con una giocata in contropiede finalizzata da Griezmann.

Dopo questa partita, il Real rischia di perdere la vetta a vantaggio del Barcellona che giocherà domani con la Real Sociedad. I Blaugrana, distano due punti dai Blancos. L'Atlético invece è al quarto posto in coabitazione con l'Espanyol.