Il Derbi Madrileño: due squadre, una città, una rivalità eterna

Il Derbi Madrileño è molto più di una semplice partita di calcio: è un evento che racchiude oltre un secolo di storia, che coinvolge due pezzi della capitale spagnola, che si traduce in passione e rivalità tra due delle squadre più iconiche della Spagna, il Real Madrid e l'Atlético Madrid. Questa rivalità, è nata all'inizio del XX secolo, ed ha radici profonde nella storia del calcio spagnolo: oggi, continua a essere un evento di grande rilevanza sportiva e sociale.

Il tempo ha inasprito questa rivalità cittadina, nonostante il Real Madrid avesse sviluppato una forte contesa con il Barcellona. Negli ultimi decenni, il club rojiblanco ha recuperato competitività a livello nazionale ed europeo, rendendo il derby madrileno uno degli incontri più attesi della stagione.

Real-Atlético, si giocherà domani sera alle 21. La partita, è valida per la 23 giornata del campionato spagnolo. Le due rivali, sono distanti appena un punto: i Blancos, allenati da Carlo Ancelotti, sono primi in classifica a 49 punti, mentre i Colchoneros, guidati da Diego Simeone, sono secondi a 48.

Le Origini della Rivalità (1903-1910) La storia del Derbi Madrileño inizia nel 1903, quando il Madrid Football Club (oggi Real Madrid) e l'Athletic Club de Madrid (oggi Atlético Madrid) si affrontarono per la prima volta in un match ufficiale. L'Atletico nacque come filiale dell'Athletic Club di Bilbao, ma presto si distaccò, diventando un club indipendente. Il primo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 2 dicembre 1906, con una vittoria del Real Madrid per 2-1. Da allora, il loro derby divenne un appuntamento fisso. Tuttavia, il Real Madrid dominò il panorama calcistico spagnolo, mentre l’Atlético lottava per emergere.

Il Periodo Amatoriale e le Prime Competizioni (1910-1928) Negli anni '10 e '20, il calcio spagnolo era ancora in fase amatoriale, e il Campeonato Regional Centro era la competizione principale. In questo periodo, il Real e l'Atletico si affrontarono numerose volte, con i madridisti che dominavano spesso gli scontri. Tuttavia, l'Atletico riuscì a vincere il suo primo titolo regionale nel 1921, segnando l'inizio di una rivalità sempre più accesa.

La Nascita della Liga e l'Era del Professionismo (1928-1941) Con la creazione della Primera División nel 1928, il Derbi Madrileño acquisì una nuova dimensione: entrambe le squadre, infatti, furono tra i club fondatori della Liga. Il primo incontro di campionato fra le due squadre, si svolse il 24 febbraio 1929, con una vittoria del Real Madrid per 2-1. Durante gli anni '30, la rivalità si intensificò, nonostante le difficoltà causate dalla Guerra Civile Spagnola.

Il Dopoguerra e l'Ascesa del Real Madrid (1941-1961) Dopo la guerra civile, il Real Madrid, sotto la guida di Santiago Bernabéu, iniziò a dominare il calcio spagnolo ed internazionale. L'arrivo dell'argentino Alfredo Di Stéfano negli anni '50 segnò un punto di svolta: grazie all'apporto del talento sudamericano, il Real Madrid vinse cinque Coppe dei Campioni consecutive. I rivali biancorossi, di contro, faticavano a seguire la scia dei nemici: nell'arco degli anni sessanta, l'Atletico riuscì a vincere due Coppe del Re negli anni '60, alimentando, comunque, una certa rivalità, nonostante le differenti competitività.

Dominio del Real Madrid e Prime Rivincite dell'Atletico (1962-1975) Negli anni '60 e '70, il Real Madrid consolidò il suo dominio in Spagna e in Europa, vincendo ben sei Coppe dei Campioni nel decennio fra il 1956 e il 1966. L'Atlético Madrid, pur faticando a competere, riuscì a vincere la Coppa delle Coppe nel 1962 e porto a casa due titoli di Liga, nel 1970 e nel 1973; a quei tempi, tra le file dei Colchoneros, c'era Luis Aragonés, uno dei tanti che hanno vestito entrambe le maglie. Nonostante questi successi, il Real Madrid mantenne una netta superiorità, vincendo la Liga in sei occasioni tra il 1967 e il 1976.

Declino dell'Atletico e Supremazia del Real Madrid (1975-1985) luglio 1961, Madrid, il capo di stato spagnolo, il generale Franco, consegna la Coppa al capitano dell'Atletico Madrid Caollar dopo aver battuto il Real Madrid 3-2 nella finale della Coppa di Spagna Gli anni '70 e '80 furono difficili per l'Atletico, che entrò in una fase di declino sportivo e finanziario. Il Real Madrid, invece, continuò a dominare, vincendo la Liga nel 1978, 1979 e 1980, e la Coppa UEFA nel 1985 e 1986. Giocatori come Emilio Butragueño e Hugo Sánchez diventarono icone del club, mentre l'Atletico lottava per mantenere la sua rilevanza.

Rinascita dell'Atletico e Rivalità Riaccesa (1985-1995) Negli anni '80 e '90, l'Atletico uscì dalla crisi di classifica degli anni precedenti e visse una rinascita, vincendo la Coppa del Re per due volte nel 1985 e nel 1991, e la Liga nel 1996. Giocatori come Paulo Futre - che giocò in Italia con il Milan e con la Reggiana - e Kiko, riportarono i rojiblancos ai vertici del calcio spagnolo. Tuttavia, il Real Madrid continuò a vincere titoli, tra cui la Liga nel 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1995, mantenendo una certa superiorità.

Crisi dell'Atletico e Dominio del Real Madrid in Europa (1995-2009) Gli anni '90 e 2000 furono complicati per l'Atletico: dopo la vittoria della Coppa del Re nel 1996, ripiombò in una nuova crisi come quella degli anni ottanta, e addirittura retrocesse in Segunda División nel 2000: fu, naturalmente, un colpo durissimo per i tifosi. Il Real Madrid, viveva tutt altro periodo: vinse la Champions League nel 1998, 2000 e 2002, e la Liga nel 2001, 2003, 2007 e 2008. Giocatori come Zinedine Zidane e Raúl González diventarono leggende del club. Era l'inizio dei Galacticos che, però, non vinsero quanto ci si aspettava. A quei nomi stellari, vanno aggiunti Ronaldo, David Beckham e Michael Owen. Sull'altra sponda, l'Atletico faticò a tornare ai vertici: ci sarebbe voluto del tempo prima che si stabilisse nuovamente in massima serie, e, nel 2010, vinse la Coppa del Re.

La Rivalità Moderna (2010-2025) Negli ultimi anni, il Derbi Madrileño tra Real Madrid e Atlético Madrid ha raggiunto livelli di competitività senza precedenti, diventando uno degli scontri più iconici del calcio mondiale. Questa rivalità si è intensificata con entrambe le squadre che hanno lottato per i massimi trofei nazionali e internazionali, regalando ai tifosi emozioni uniche. Dal 2011, l'arrivo di Diego Simeone ha trasformato l’Atlético Madrid in una delle squadre più solide e temibili d’Europa, grazie a una difesa impenetrabile e una mentalità vincente. Il primo grande successo è arrivato nella Liga 2013-2014, quando i rojiblancos hanno vinto il campionato superando proprio gli eterni rivali del Real Madrid. Nel 2018, hanno aggiunto un'altra Europa League al loro palmarès, battendo il Marsiglia in finale e consolidandosi tra le migliori squadre europee.

I momenti più drammatici della rivalità moderna si sono vissuti nelle due finali di Champions League tra Real e Atlético. Nel 2014, a Lisbona, l'Atlético era a un passo dal trionfo, ma un gol di Sergio Ramos al 93° minuto ha portato la gara ai supplementari, dove il Real ha dilagato vincendo 4-1 e conquistando la "Décima". Due anni dopo, a Milano, un’altra finale tesa è finita ai rigori, con il Real vittorioso per 5-3. Queste sconfitte hanno acuito la rivalità, spingendo l'Atlético a cercare la rivincita. Nel 2018, l'Atlético si è preso una piccola rivincita vincendo la Supercoppa UEFA contro il Real con un 4-2 dopo i supplementari. Tuttavia, il Real Madrid ha continuato a dominare la Champions League, vincendola cinque volte tra il 2014 e il 2022, consolidando il proprio status di squadra più titolata della competizione con 15 trofei.

Nel 2025, la rivalità resta intensa. Il Real Madrid, guidato da Ancelotti, è ancora una potenza europea, mentre l'Atlético di Simeone punta a nuovi successi in Liga e Champions. Il derby dell’8 febbraio 2025 si preannuncia un’altra battaglia storica tra due club che continuano a scrivere pagine leggendarie nel calcio mondiale.