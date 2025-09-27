Fermo da quasi due anni dopo il grave malore che lo colpì durante AZ-NEC Nijmega, Bas Dost annuncia ufficialmente il suo ritiro

Luca Paesano Redattore 27 settembre - 16:47

Dopo quasi due anni lontano dal campo, Bas Dost ha deciso di mettere definitivamente fine alla sua carriera calcistica. L'attaccante ha annunciato ufficialmente il suo ritiro nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Algemeen Dagblad, in cui ha ripercorso alcuni passaggi della sua lunga avventura, fermata nel 2023 dopo un malore in campo. Un nuovo allarme a giugno ha portato l'olandese a maturare la decisione più sofferta.

Bas Dost si ritira: era fermo dal 2023 per un malore — L'ultima partita giocata risale al 29 ottobre 2023, quando fu improvvisamente colpito da un malore durante la sfida tra AZ Alkmaar e NEC Nijmega. L'attaccante fu rianimato in campo dallo staff medico, prima di essere portato d'urgenza in ospedale ed essere ricoverato per due settimane. Gli esami riscontrarono una miocardite, che indusse alla scelta di impiantare un defibrillatore sottocutaneo.

Dost non aveva abbandonato l'idea di tornare in campo, tant'è che nello scorso aprile il centravanti 36enne si era rimesso al lavoro per ritrovare la forma. Poi, però, degli esami svolti a giugno hanno evidenziato nuovamente un'infiammazione al cuore. Da lì, dopo alcuni giorni di valutazione, è arrivata la decisione di smettere definitivamente. "Quando senti di aver avuto un arresto cardiaco resti scioccato. Non era sicuramente questo il modo in cui speravo di ritirarmi. Avrei voluto decidere io il momento giusto ed è un peccato che non sia riuscito a farlo", ha spiegato Bas Dost.

L'attaccante ha parlato anche dei momenti che hanno portato alla sua scelta: "A giugno ho ricevuto una chiamata dal mio cardiologo, durante un allenamento mi era stato diagnosticato qualcosa. Quello è stato il momento in cui ho realizzato tutto e pensato: ‘Non è quello che voglio’. Non si può giocare con la propria vita. Ci ho pensato per un paio di settimane e poi ho preso la mia decisione".

Bas Dost si ritira dunque a 36 anni. In carriera ha vestito tantissime maglie in giro per l'Europa, distinguendosi principalmente nei periodi vissuti al Wolfsburg, all'Eintracht Francoforte e allo Sporting Lisbona. Dopo l'avventura in Portogallo era ritornato in Eredivisie per giocare con il NEC Nijmega, prima del grave malore. Dost è stato senza alcun dubbio uno degli attaccanti più prolifici dell'ultimo decennio, segnando 269 gol in 540 partite disputate.