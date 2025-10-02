Il massimo dirigente ha voluto dare il suo sostegno a chi decide di investire in questi periodi nel calcio maschile e femminile, che stanno osservando buone pratiche di crescita e sostenibilità.

Giammarco Probo 2 ottobre - 16:43

Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 2018, ha voluto spendere della parole importanti sul calcio moderno. A margine della cerimonia di presentazione dell'accordo del nuovo title partner della Serie A femminile Athora, ha voluto dare il suo sostegno a chi decide di investire in questi periodi nel calcio maschile e femminile, che stanno osservando buone pratiche di crescita e sostenibilità.

Le parole del presidente Gravina su chi investe nel calcio moderno — Il presidente della Federazione Italiana Gabriele Gravina ha fatto il punto della situazione sul calcio attuale e al contempo, soprattutto, ha voluto elogiare il calcio femminile e la sua crescita esponenziale avuto in questo periodo grazie anche appunto al lavoro della Federazione. Queste le parole del presidente:

"Chi oggi sposa il progetto di valorizzazione del mondo dello sport e del calcio ha grandissima lungimiranza e fa un atto molto importante per tutti, non solo per il presente ma anche in vista del futuro. Il nostro movimento sta cercando per tutta una serie di motivi di raggiungere un livello sostenibilità definitivo e ha bisogno di entusiasmo anche da chi crede in questo".

I complimenti per la crescita del calcio femminile — Il pensiero e le parole di Gravina vanno poi sulla crescita e la qualità del calcio femminile ad oggi: "Il movimento femminile è in una fase di crescita esponenziale. Basti pensare che siamo passati da 15 a 50mila tesserate e stiamo incentivando ancora questo tipo di attività. Poi c'è la qualità che è venuta fuori dal valore della competizione europea, abbiamo club costantemente impegnati in Europa e c'è una forte spinta dal basso con le giovanili. "Il campionato di Serie A femminile sta avendo grandi riscontri, tutto questo grazie alla Federazione".