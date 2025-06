Il capo della Federazione ha presentato a Udine la Supercoppa Europea 2025 tra PSG e Tottenham: “Orgogliosi di ospitare questo evento, Udine è un modello per tutto il calcio italiano”

Silvia Cannas Simontacchi 30 giugno - 15:56

Tutto pronto a Udine per la Supercoppa Europea 2025: la finale tra Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham, trionfatore dell’Europa League, si giocherà il prossimo 13 agosto al Bluenergy Stadium. La conferma è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento, tenutasi nella sala stampa dello stadio friulano. Presenti, tra gli altri, il Direttore Generale dell’Udinese, Franco Collavino, e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

Rilanciare l'Italia partendo dal modello Udine "È per me un grande piacere tornare nella casa del calcio friulano – ha esordito Gravina – un modello di riferimento per lungimiranza e passione. Siamo particolarmente orgogliosi, come Federazione, di aver promosso e ottenuto l’organizzazione di questo evento. La scelta di Udine non è casuale: premia una società che da oltre quarant’anni investe nel calcio con discrezione, coerenza e visione, offrendo valore alla comunità e al sistema sportivo italiano".

L’evento, di rilevanza mondiale, arriva a coronare il lavoro fatto negli ultimi anni anche a livello istituzionale per rilanciare l’Italia come paese ospitante di grandi manifestazioni calcistiche. "Ringrazio il presidente UEFA Aleksander Ceferin – ha aggiunto Gravina – per aver creduto nel modello Udinese, che ha superato la concorrenza di altre città. La nostra visione è chiara: vogliamo attrarre e organizzare eventi internazionali, come già dimostrato con l’assegnazione di Euro2032, per il quale faremo in modo che anche Udine abbia un ruolo da protagonista".

Gravina: le polemiche su Italia-Israele Oltre a ospitare la prossima Supercoppa Europea, il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà nuovamente Italia-Israele, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita è in programma per il 14 ottobre, a un anno esatto dal precedente incrocio tra le due Nazionali. Il presidente della FIGC ha quindi toccato il tema delle polemiche sollevate proprio in merito della partecipazione della nazionale israeliana al torneo. "Non è compito della Federazione escludere Paesi dalle competizioni internazionali.La scelta di riproporre Udine è arrivata d’intesa con il Ministero dell’Interno, visto l’ottimo esito della precedente partita e l’efficienza dimostrata sul piano organizzativo e della sicurezza. Speriamo che questa volta ci sia un pubblico ancora più numeroso a sostenere la Nazionale", afferma Gravina.

Il conto alla rovescia è partito: il 13 agosto, il Friuli sarà sotto i riflettori del mondo del calcio. E Gravina ha concluso con un auspicio: "Da qui il mondo potrà apprezzare lo spirito straordinario di questo territorio. Ci vediamo a Udine".