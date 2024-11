Figc, è terminato il Consiglio Federale. Gravina: “Non ho ancora deciso nulla”

Figc, il Presidente Gabriele Gravina parla dopo il Consiglio Federale di Roma sulla sua possibile ricandidatura.

Gennaro Dimonte 21 novembre - 17:19

Attesa per le elezioni della Figc, in programma il 3 febbraio 2025. Da pochi minuti è terminato il Consiglio Federale a Roma in cui si è discusso soprattutto di questo argomento. Da confermare la decisione del Presidente Gabriele Gravina di volersi ricandidare. Sarebbe il suo terzo mandato nel caso in cui dovesse essere rieletto.

Figc, terminato il Consiglio Federale: le parole di Gravina — E' da poco terminato il Consiglio Federale della Figc a Roma incentrato maggiormente sulle elezioni, confermate per il 3 febbraio 2025. Il Presidente Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la riunione: "Non sono una persona che si fa corteggiare, so di avere i numeri dalla mia parte. Il problema è capire se ci sono i presupposti per guidare il calcio italiano con una serenità e prospettiva diversa".

Sulla ricandidatura: "Ancora non ho deciso, avvierò un confronto con la massima democrazia. In seguito comunicherò la mia decisione di propormi per un terzo mandato da Presidente. Mi piacerebbe che ci fosse un senso di unità come visto nel 2018. Tre anni dopo tutti poi conosciamo il risultato che ne è conseguito".