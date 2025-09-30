Sfida alla A: Palermo-Venezia è già scontro promozione

Sesta giornata di Serie B, ma è già uno spartiacque per le ambizioni di entrambe le squadre; non è una sfida promozione, ma sicuramente l'esito di questa partita rappresenta un primo viatico: stasera al Barbera, Palermo-Venezia, appuntamento...

Può essere già uno scontro per la vetta: Palermo-Venezia, stasera alle 20.30, può funzionare come spartiacque per la promozione in massima serie. Fra lagunari e rosanero c'è una distanza di appena tre punti, ma c'è la stessa condivisione di obiettivi: quello di ritornare quanto prima in serie A. Il Venezia è fra le retrocesse dell'anno scorso, mentre il Palermo manca dalla A dalla stagione 2016/2017. Negli ultimi dieci anni, entrambe le società, hanno vissuto l'esperienza della serie D e della serie C. Grazie a nuove proprietà, più solide rispetto alle precedenti, sono riuscite ad arrivare in palcoscenici migliori.

Palermo-Venezia: come arrivano a questa sfida? — Il Palermo non conosce sconfitta in questo start di campionato. Nell'arco di cinque giornate, i rosanero di Filippo Inzaghi hanno vinto all'esordio contro la Reggiana di Davide Dionigi per 2-1. Poi, alla successiva, 0-0 interno contro il Frosinone, e poi due vittorie consecutive per 2-0 prima a Bolzano contro il Sudtirol, ed in casa contro il Bari. L'ultima giocata è stata contro il Cesena, al Manuzzi, conclusasi col risultato di 1-1.

Proprio contro il Cesena, il Venezia ha conosciuto la prima sconfitta di questa stagione. L'esordio stagionale è stato felice, battendo in casa il Bari per 2-1. Trasferta preziosa a Castellammare, da cui i lagunari di mister Stroppa tornano a casa con un punto. Stesso esito per la trasferta all'Adriatico contro il Pescara, con i quali erano in doppio vantaggio per poi essere stati recuperati. Poi, 2-1 contro il Cesena, come detto, ed infine vittoria interna contro lo Spezia in profonda crisi di risultati.

Stasera il big match — Sarà prematuro, appena alla sesta giornata di campionato, ma fra due squadre che non nascondono le proprie ambizioni è inevitabile ritenere che, questa sfida, è uno spartiacque importante - e non decisivo - per il prosieguo stagionale di entrambe le squadre. Palermo-Venezia è una sfida verso le prime posizioni della serie B. Fra le fila di Stroppa ed Inzaghi, ci sono calciatori di spessore che possono decidere una vera partita da tripla. L'appuntamento è al Renzo Barbera di Palermo, per le 20.30.

