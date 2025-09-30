Può essere già uno scontro per la vetta: Palermo-Venezia, stasera alle 20.30, può funzionare come spartiacque per la promozione in massima serie. Fra lagunari e rosanero c'è una distanza di appena tre punti, ma c'è la stessa condivisione di obiettivi: quello di ritornare quanto prima in serie A. Il Venezia è fra le retrocesse dell'anno scorso, mentre il Palermo manca dalla A dalla stagione 2016/2017. Negli ultimi dieci anni, entrambe le società, hanno vissuto l'esperienza della serie D e della serie C. Grazie a nuove proprietà, più solide rispetto alle precedenti, sono riuscite ad arrivare in palcoscenici migliori.
La sfida
Sfida alla A: Palermo-Venezia è già scontro promozione
Palermo-Venezia: come arrivano a questa sfida?—
Il Palermo non conosce sconfitta in questo start di campionato. Nell'arco di cinque giornate, i rosanero di Filippo Inzaghi hanno vinto all'esordio contro la Reggiana di Davide Dionigi per 2-1. Poi, alla successiva, 0-0 interno contro il Frosinone, e poi due vittorie consecutive per 2-0 prima a Bolzano contro il Sudtirol, ed in casa contro il Bari. L'ultima giocata è stata contro il Cesena, al Manuzzi, conclusasi col risultato di 1-1.
Proprio contro il Cesena, il Venezia ha conosciuto la prima sconfitta di questa stagione. L'esordio stagionale è stato felice, battendo in casa il Bari per 2-1. Trasferta preziosa a Castellammare, da cui i lagunari di mister Stroppa tornano a casa con un punto. Stesso esito per la trasferta all'Adriatico contro il Pescara, con i quali erano in doppio vantaggio per poi essere stati recuperati. Poi, 2-1 contro il Cesena, come detto, ed infine vittoria interna contro lo Spezia in profonda crisi di risultati.
Stasera il big match—
Sarà prematuro, appena alla sesta giornata di campionato, ma fra due squadre che non nascondono le proprie ambizioni è inevitabile ritenere che, questa sfida, è uno spartiacque importante - e non decisivo - per il prosieguo stagionale di entrambe le squadre. Palermo-Venezia è una sfida verso le prime posizioni della serie B. Fra le fila di Stroppa ed Inzaghi, ci sono calciatori di spessore che possono decidere una vera partita da tripla. L'appuntamento è al Renzo Barbera di Palermo, per le 20.30.
