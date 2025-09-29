Nel turno infrasettimanale di Serie B va in scena il big match tra i rosanero e i lagunari: chi vincerà la sfida?

Domenico Ciccarelli 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 14:02)

Martedì 30 settembre, alle ore 20:45, dà il via il turno infrasettimanale della Serie B, la 6ª giornata del campionato cadetto. Tra le tante sfide c’è anche il big match tra Palermo e Venezia: una sfida che appassionerà di certo tanti spettatori. Un match, al momento non decisivo, ma che potrebbe tracciare il futuro delle due squadre.

Palermo-Venezia, come arrivano le due squadre alla gare del Barbera — L’avvio del Palermo, ancora imbattuto in campionato, è stato incoraggiante. Affidarsi a Pippo Inzaghi, che è usato sicuro, vuole dire e lottare fino alla fine per un posto in Serie A, obiettivo ormai da anni della società sciliana. Gli undici punti raccolti nelle prime cinque giornate fanno ben sperare… i tifosi rosanero sognano la promozione. Per continuare a farlo occorre non fermarsi e continuare la scalata: lo step Venezia, seppur avversario molto scomodo, non deve essere un ostacolo.

Discorso leggermente diverso per il Venezia, che sembra trovarsi su una montagna russa… tanti alti e bassi. Gli uomini di Giovanni Stroppa hanno aperto la stagione con la straripante vittoria, appunto, in con il 4-0 rifilato al Mantova, ed ha esordito in campionato con il successo col Bari. Da lì in poi è iniziato il sali e scendi, però il successo inaspettato in Coppa Italia nel derby veneto contro l’Hellas Verona, sembra aver dato linfa vitale: la recente prestazione con lo Spezia (gara vinta 2-0) è stata convincente.

Palermo-Venezia: le probabili formazioni — Riecco Matteo Brunori dal 1’: il capitano del Palermo dovrebbe partire titolare, alle spalle di Joel Pohjanpalo. Filippo Inzaghi si prepara nei migliori dei modi per il big match con il Venezia, facendo affidamento molto probabilmente al suo consueto 3-4-2-1. Giovanni Stroppa, invece, pare essere intenzionato a rispondere con Yeboah e Adorante, in netta ripresa.

PALERMO (3-4-1-2): Joronen, Diakite’, Peda, Ceccaroni, Pierozzi, Segre, Gomes, Augello, Palumbo, Brunori, Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Schingtienne, Venturi, Sverko, Bjarnason, Doumbia, Perez, Busio, Haps, Compagnon. All. Giovanni Stroppa

Il pronostico — Il big match della 6ª giornata di Serie B, che andrà in scena al Renzo Barbera, sembra essere molto imprevedibile. Potrebbe essere tranquillamente una sfida di Serie A: Palermo e Venezia hanno tanta qualità, e la gara si preannuncia affascinante. La vittoria dei padroni di casa è quotata a 2.05. Leggermente più alta quella per gli uomini di Giovanni Stroppa che è a quota 3.45. In caso di pareggio, i bookmakers quotano la X a 3.40 alla posta. Visto l’andamento dei due club è consigliabile optare per 1 fisso.