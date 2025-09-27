Avellino forza tre: nove punti consecutivi, al Partenio battuta anche l’Entella

L'Avellino vince la terza partita consecutiva: dopo Monza, e Carrarese, sotto i colpi della squadra di Biancolino ci finisce anche l'Entella. Nel match fra le due neopromosse dalla serie C, a sorridere è l'Irpinia; i liguri, invece, hanno...

Michele Bellame Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 16:56)

Fra Avellino ed Entella finisce 2-0. Il match fra le due neopromosse, è di tinta biancoverde. Monza, Carrarese, Entella. L'Avellino è un battaglione inarrestabile. La squadra di Biancolino vince la terza partita consecutiva, la seconda davanti al pubblico di casa. Innamorato e mai senza voce. Sotto i colpi dei Lupi d'Irpinia, ci finisce la Virtus Entella di Andrea Chiappella: l'ex allenatore della Giana Erminio Gorgonzola, non riesce a portare punti dalla trasferta campana. Attualmente, la classifica per i liguri non è positivissima, considerando anche i risultati che provengono dagli altri campi. Situazione opposta, invece, per l'Avellino: grazie alle reti prima di Biasci - la prima con la maglia biancoverde - e di Kumi - grazie al regalo del portiere avversario - i Lupi sono al quinto posto in piena zona playoff.

Avellino-Entella, la sintesi del match — Si rimane sullo 0-0 soltanto per nove minuti. Dopo un buon possesso palla, fluido, dell'Avellino, i padroni di casa passano in vantaggio. Palla sulla destra, cross di Cancellotti verso il centro dell'area: Biasci anticipa Parodi e, col destro, batte il portiere Del Frate. Per l'ex attaccante del Catanzaro, è il primo gol con la maglia biancoverde. Al 9°, Avellino 1 Entella 0. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare: cross dell'esperto Benali, palla che finisce a Di Mario che, di sinistro, spedisce a lato. La curva innamorata del Partenio, comincia ad incitare di più i suoi, sentendo l'importanza del risultato, e anche quel che succede sugli altri campi. Ci riprova Biasci, al 25°: tiro forte e teso a limite dell'area, che finisce alto sopra la traversa. Dieci minuti dopo, ancora Biasci a rendersi pericoloso: calcio di punizione di Besaggio, direttamente sulla barriera; l'attaccante recupera il pallone ed, in girata, sfiora il palo alla sinistra di Del Frate. La curva applaude, e continua a cantare, come sempre. Il primo tempo, si chiude con un'azione dell'Entella: Marconi serve Franzoni, sponda per Mezzoni che non trova il pallone.

La ripresa comincia bene per i Lupi: contropiede concluso male da Missori, che tira a lato ed ottiene solo un corner. La squadra di Biancolino cerca il raddoppio, ma la compagine di Chiappella non lascia molto spazio per concludere a rete. Anzi, attorno all'ora di gioco, guadagna qualche metro, soprattutto sulla fascia sinistra; l'Avellino, è raccolto nei propri trenta metri. Dopo questo forcing degli ospiti, i padroni di casa si affacciano verso la metà campo avversaria grazie al tiro di Besaggio che spezza il ritmo sfavorevole e guadagna un corner. Sei minuti dopo, l'Avellino raddoppia: erroraccio del portiere dell'Entella che esce male dalla propria area di rigore e serve Kumi; il centrocampista dei Lupi tira a porta vuota e c'è il raddoppio. Al 68°, Avellino 2 Entella 0. Nel finale, doppia occasione per l'Entella: prima Marconi, su angolo di Bariti, e poi Di Mario al limite dell'area, mettono i brividi sulla schiena di Iannarilli. Il risultato finale è di 2-0.