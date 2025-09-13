Il Partenio torna in B: le coreografie più belle dello stadio di Avellino

Lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, casa dell'Avellino, è il simbolo del tifo identitario. Qualsiasi sia stata la categoria in cui ha giocato il Lupo, il pubblico di casa ha sempre supportato la propria squadra del cuore

Michele Bellame Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 09:46)

Ieri sera, il Partenio-Lombardi di Avellino è stato nuovamente il palcoscenico di una partita di serie B. La partita dei padroni di casa contro il Monza, rompe un digiuno che durava dal 2018. Quello, era ultimo anno di cadetteria dei biancoverdi che, poi, hanno subito anche l'onta del fallimento.

In qualsiasi categoria abbia giocato l'Avellino, non è mai mancato il supporto del pubblico di casa. Lo stadio Partenio, è stato sempre il dodicesimo uomo in campo per la squadra di casa. Le coreografie dei tifosi irpini sono state da prima pagina in più di un'occasione.

La storia dello stadio Partenio Il Partenio è uno stadio comunale, gestito dall'US Avellino. Il nome è derivato dall'omonima catena montuosa che circonda il capoluogo irpino. Lo stadio Partenio è il principale impianto sportivo della città di Avellino. In ordine di capienza effettiva, è il terzo stadio più grande della regione Campania, dopo il Maradona di Napoli e l'Arechi di Salerno. Si deve la sua costruzione a Costantino Rozzi, già presidente dell'Ascoli. L'inaugurazione, avvenne a dicembre del 1970 contro il Brindisi: in serie C. Assunse anche la denominazione di Adriano Lombardi, già capitano dell'Avellino in serie A, nonché ex allenatore negli anni novanta. Lombardi morì del morbo di Gehrig, così come tanti calciatori professionisti degli anni settanta e ottanta.

Molteplici lavori di ristrutturazioni, ammodernamenti e relativi ridimensionamenti, hanno ridotto la capienza attuale a circa 10mila posti. Il primo ampliamento della capienza fu effettuato in relazione alla prima storica promozione in serie A, nel 1978, quando furono costruite la curva Sud e la Tribuna Terminio. Nel 1985, invece, fu costruita la curva Nord, chiusa dal 2012. I primi lavori di ammodernamento furono svolti nell'estate del 2013, mentre nel 2014 è stato presentato un progetto al comune di Avellino dell'abbattimento e della ricostruzione completa dell'impianto. Nel 2021, è stata definitivamente approvata la costruzione del nuovo stadio di proprietà del club irpino. Per quest'ultima promozione in B, sono stati svolti altri lavori: miglioria del manto erboso, nuova sala var, torri faro, nuovi tornelli e nuovi sediolini.

Infine, lo stadio Partenio-Adriano Lombardi, è stato teatro di un solo incontro della nazionale italiana, in un'amichevole contro la Germania Ovest nel febbraio 1986. Non solo: nel 1980, ha ospitato la finale di ritorno di coppa Uefa fra Juventus e Fiorentina.