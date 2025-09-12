Avellino-Monza è l'anticipo serale della terza giornata di serie B. Finisce 2-1 a favore dei padroni di casa. A segno per i lupi, Simic e Russo. Alvarez per gli ospiti. Prima vittoria stagionale per i biancoverdi. Seconda sconfitta per il Monza

Michele Bellame Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 22:53)

L'Avellino torna in serie B, ed il Partenio ritorna a riempirsi. Sono passati otto anni, dall'ultima partita in serie b del Lupo. Otto anni di lontananza dalla cadetteria, passando per un fallimento, la D, la C e i playoff falliti, fino ad arrivare alla vittoria dello scorso campionato. Il cambio in panchina da Pazienza a Biancolino lo scorso anno, è stato più che efficace: da quando l'ex attaccante biancoverde si è seduto sulla panchina dell'Avellino, la squadra ha avuto un ruolino di marcia invidiabile. Ospite di questa festa del ritorno in B, il Monza, squadra dalle ambizioni diverse perché i brianzoli puntano ad una celere risalita in massima serie. Avellino-Monza è l'anticipo serale della terza giornata di serie B.

Avellino-Monza finisce 2-1. La rete di Simic alla mezzora del primo tempo, e poi la rovesciata di Russo a poco dal recupero del secondo tempo, bastano per consegnare i primi tre punti stagionali dell'Avellino. Nessuna preoccupazione per il gol al secondo dei sei minuti di recupero della ripresa di Alvarez. Quale migliore occasione, dopo la pausa nazionali, alla prima in casa. Il difensore croato, proveniente dal Bari, segna la rete decisiva al suo esordio con la maglia biancoverde. Per Russo, invece, prima rete in serie B. Il Monza invece cade per la seconda volta in stagione. La prestazione dei brianzoli è stata importante, ma non è bastata per arginare gli attacchi cinici della squadra di casa.

Avellino-Monza, la sintesi del primo tempo: Simic sblocca il risultato, 1-0 Già nei primi dieci minuti della partita, entrambe le squadre si contendono il predominio territoriale. Al 18° minuto, una incomprensione fra un difendente dell’Avellino ed il portiere Iannarilli, portava il Monza a sfiorare il vantaggio. Il guardalinee, però, sventola la bandierina e segnala la posizione di fuorigioco. Al 23°, un'altra occasione per il Monza: calcio di punizione, cross al centro dell'area di Galazzi, che trova la sponda di un suo compagno di squadra; la difesa di casa, però, riesce ad allontanare il pericolo. Fatta eccezione per una fiammata iniziale dell'Avellino, sono gli ospiti a fare la partita. Pero, i biancoverdi, riescono a contenere gli attacchi avversari, come nel caso di un calcio d'angolo a sfavore al minuto 28. Alla mezzora, bel tentativo di Insigne: pronta la deviazione di Thiam in corner. Ancora in proiezione offensiva, dopo il relativo calcio d'angolo, l'Avellino guadagna un calcio di punizione pochi passi dopo la bandierina. Il cross al centro, preciso, finisce sulla testa di Simic che porta in vantaggio i suoi. Dopo revisione audio, il gol viene convalidato. Al 33°, Avellino 1, Monza 0. Ed il Partenio continua a cantare ed a sostenere i suoi.

Nell'aria c'è entusiasmo e fiducia dopo la rete del vantaggio, che sblocca l'emozione iniziale di ritornare a casa. Al 37°, azione ubriacante di Missori sulla destra: dopo doppio dribbling su Colombo, entra in area, ma il suo tiro finisce a lato. Ancora Avellino in attacco: un disimpegno sbagliato della difesa ospite, consente il recupero del pallone alla squadra di casa. Insigne ancora dalla destra, entra in area ma il tiro a giro è troppo largo e finisce sul fondo. Questo accade al 44°. Al primo dei due minuti di recupero, tiro velleitario di Palmiero molto alto sopra la traversa.

Avellino-Monza, la sintesi del secondo tempo: eurogol di Russo, ma che sofferenza! La ripresa incomincia con il Monza che si rende subito pericoloso: Obiang dalla lunga distanza, sfodera un gran destro che si spegne di poco a lato. Al 50° minuto, bel passaggio filtrante per Insigne che supera la linea dei difensori avversari. Contro il portiere Thiam, il 94 tira a lato. Giusto in tempo prima di un blackout dei riflettori, che diventa occasione romantica per continuare a cantare con le torce dei telefoni. Alla ripresa della luce, il gioco riprende. All'53°, occasione da pochi passi per Azzi: Iannarilli blocca a terra. Al 61°, gol annullato al Monza: fallo in attacco da parte di Lucchesi su Sounas, e conseguente punizione di Iannarilli. Il Monza però avanza e continua a rendersi pericoloso. Infatti, al 66°, cross dalla trequarti sul palo lontano, Birindelli svetta di testa ma il pallone finisce alto.

Dall'ora di gioco, il predominio territoriale sul rettangolo verde è di pertinenza della squadra ospite. Bianco tiene i suoi molto alti, a portiere dal proprio portiere che si posiziona a metà fra il centrocampo e la lunetta dell'area di rigore. Minuto 78°, fotografia del match: giro palla del Monza completamente riversato nella metà campo dell'Avellino, che protegge i propri 25 metri. Il possesso palla ostinato, porta ad un'altra occasione per gli ospiti, che si conclude con un tiro a lato di Keita Balde, entrato dalla panchina. Nel momento più difficile, l'Avellino trova il raddoppio. Combinazione fra Missori e Besaggio sulla destra con il che effettua un cross sul secondo palo: al netto di una deviazione prima di Biasci e poi di Izzo, la palla si impenna e si fa trovare puntuale Russo, neo entrato, che in bellissima rovesciata mette in rete. All'87° Avellino 2, Monza 0. Ma, al secondo dei sei minuti di recupero, gli ospiti accorciano le distanze. Alvarez infila Iannarilli dopo la sponda di Maric. Al 92°, Avellino 2, Monza 1. Ed è così, che si conclude il match.