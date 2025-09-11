La terza giornata di Serie B si apre con la sfida tra gli Irpini e i brianzoli. I primi cercano la prima vittoria della stagione, mentre gli ospiti puntano alle zone alte della classifica

Mattia Celio Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 09:02)

Dopo la sosta per le Nazionali, questo fine settimana riparte la Serie B. Ad aprire le danze sarà la sfida del Partenio Lombardi tra Avellino e Monza, in programma venerdì alle 20:30. Entrambe le squadre sono reduci dal pareggio per 1-1 rispettivamente contro Modena e Bari. Si tratta di una sfida, inoltre, che vede di fronte da una parte una squadra promossa in serie cadetta mentre, dall'altra, una delle retrocesse nella passata stagione. Situazioni completamente diverse ma con lo stesso obiettivo: i tre punti.

Avellino-Monza, chi sarà più affamata tra la neopromossa e la retrocessa? — La terza giornata di Serie B si apre venerdì 12 con Avellino - Monza. Fischio di inizio alle 20:30. Dopo le prime due giornate, la situazione in classifica vede i campani con un punto e i brianzoli a 4, motivo per cui una vittoria dei padroni di casa consentirebbe loro di raggiungere a pari punti la squadra di Paolo Bianco. Squadre che vengono da momenti completamente diversi. Nella scorsa stagione, infatti, l'Avellino aveva festeggiato il ritorno in Serie B dopo 8 anni, mentre il Monza ha vissuto una delle stagioni più disastrose della sua storia, retrocedendo in serie cadetta dopo tre anni in Serie A terminando la stagione all'ultimo posto.

Sulla carta il Monza ha qualcosa in più rispetto all'Avellino. La stagione fallimentare dell'anno scorso deve tramutarsi in uno slancio per tornare a giocare nella massima serie. Un obiettivo che i tifosi brianzoli vogliono raggiungere il prima possibile. Ora che l'epoca Berlusconi - Galliani è conclusa, la nuova proprietà (la Fininvest) è chiamata a compiere l'impresa di soli 3 anni fa. Le vittorie contro ogni pronostico riportate su Juventus, oppure i pareggi contro le big sono stati grandi momenti e il Monza spera di rivivere quelle emozioni ma è chiaro che per andare avanti bisogna dimenticare quei momenti e pedalare tutti insieme.

L'Avellino vuole dare continuità ai buoni risultati ottenuti negli ultimi mesi. Il ritorno in Serie B dopo 8 anni, con tanto di vittoria del proprio girone, rappresenta un importante risultato per il club campano ma è chiaro che gli Irpini non hanno intenzione di fermarsi. L'inizio di stagione non è stato certo dei migliori, ma siamo solo alla terza giornata e fare pronostici e obiettivi è ancora insensato. Sicuramente la squadra di Raffaele Biancolino parte svantaggiata rispetto ad altri club ma una salvezza tranquilla sarebbe già un grande risultato per i Lupi. E poi non è detto che non possano puntare a qualcosa di più prezioso.