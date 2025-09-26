Avellino-Entella, la sfida delle due neopromosse: in Serie B senza playoff

La Virtus Entella, con sorpresa, ha vinto il girone B lasciando alle sue spalle squadre ambiziose come Ternana e Pescara, il club biancoverde invece, ha vinto il girone C di serie C dopo un grande campionato

Michele Bellame Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 14:02)

Avellino-Entella è la quinta giornata di Serie B: insieme al Padova, sono le due squadre che hanno vinto la Serie C. La Virtus Entella, con sorpresa, ha vinto il girone B lasciando alle sue spalle squadre ambiziose come Ternana e Pescara, che poi ha guadagnato la promozione attraverso i playoff. L'Avellino, invece, ha vinto il girone C: il percorso dei Lupi è stato straordinario.

Se il campionato dell'Entella non è stato mai messo in discussione, lasciando una scia di nove punti dalla Ternana al secondo posto, l'Avellino aveva cominciato veramente male la stagione dello scorso anno. Fabio Gallo è rimasto saldo sulla panchina dei biancocelesti per tutta la stagione: oggi, siede su quella del Vicenza. Di contro, la dirigenza irpina, aveva scelto di confermare Michele Pazienza sulla loro panchina. Poi, dopo un inizio molto deludente, è stato esonerato. Al suo posto, è stato preso Raffaele Biancolino: una scelta interna, perché Biancolino era allenatore della squadra primavera.

Entella, il percorso Cinque risultati utili consecutivi nelle prime cinque di campionato per l'Entella. Il primo stop contro il Pescara in casa, giusto un anno fa: il 26 settembre. Ma quella sconfitta non fermò la marcia dei biancocelesti di mister Gallo. Sotto i colpi della sua squadra, si sono dovute arrendere la Spal, il Perugia, la Torres, l'Ascoli ed il Rimini andata e ritorno. La cavalcata è stata praticamente trionfale.

Oggi, l'Entella sale in Serie B per la terza volta in poco più di dieci anni. La prima, dopo la vittoria del girone A, ci è rimasta per quattro stagioni prima per poi retrocedere. Giusto un anno, per poi risalire, e per poi scendere nuovamente alla stagione successiva. L'anno scorso, nuova vittoria del girone e nuova promozione in Serie B.

Attualmente, il percorso dell'Entella è positivo. Si è misurata senza timori reverenziali con una squadra importante come il Cesena, raggiungendo un incredibile pareggio al 91° minuto. Una partita in recupero, quindi, così come quella prima contro la Juve Stabia - all'esordio in campionato - finita 1-1. Vittoria contro il Mantova di Possanzini, e sconfitta - in dieci uomini - all'Euganeo di Padova, l'altra neopromossa.

Avellino, il percorso A differenza dell'Entella, le prime cinque giornate dell'Avellino sono state uno psicodramma. Sconfitta cocente a Picerno, pareggio casalingo contro il Giugliano e contro l'Audace Cerignola, pareggio esterno a Cava de' Tirreni, e sconfitta in casa contro il Latina. Cinque giornate son bastate a Michele Pazienza per non riuscire a tenere alta l'asticella. Prima della gara - annullata - contro la Turris, Biancolino sale in cattedra e le differenze sono subito evidenti: vittoria col Foggia al Partenio, poker al Crotone allo Scida, sono gli antipasti gustosissimi di una scia di ben tredici risultati utili consecutivi tra campionato e coppa.

L'entusiasmo di un simbolo di Avellino, e l'enormità dei gol segnati, fanno scalare gli Irpini tante posizioni di classifica. Lo switch definitivo, è stata la vittoria contro il Potenza il 24 marzo: un gol di Russo al 76° minuto, regala i tre punti all'Avellino che vuol dire superare in classifica l'Audace Cerignola e diventare primi. E ancora, la settimana dopo, la vittoria nel derby contro il Benevento. Questa, più delle altre, aveva dato il via a qualche timido festeggiamento.

Oggi l'Avellino ha una classifica migliore rispetto all'Entella: stop contro il Frosinone alla prima, poi buon pareggio contro il Modena attuale capolista. All'esordio al Partenio, vittoria importantissima contro il Monza. E, infine, scoppiettante 3-4 contro la Carrarese in dieci uomini.

Avellino-Entella, sabato 27 alle ore 15 — Le due squadre si presentano a questo campionato con l'ambizione di mantenere la categoria, ma l'atteggiamento iniziale è diverso. A differenza dei liguri, forse più prudenti, i lupi di Biancolino sembrano avere entusiasmo e fiducia nei loro mezzi, accompagnati dall'incessante tifo del Partenio.

Proprio nello stadio di Avellino, andrà in scena questo match interessante, che vedrà di fronte due squadre diverse dallo scorso campionato. L'appuntamento, è alle ore 15:00 di sabato 27.