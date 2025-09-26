Pisa-Fiorentina: il pronostico di DDD tra le due toscane

Formazioni a confronto, analisi del momento di forma delle due squadre che non si affrontano da più di vent'anni e il pronostico seguendo i dati forniti dai bookmaker

Giorgio Abbratozzato 26 settembre - 09:08

Dopo la sconfitta in campionato contro il Como di Fabregas la Fiorentina cercherà il riscatto affrontando il Pisa al “Arena Garibaldi Romeo Anconetani”. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive contro Napoli, Udinese e Roma, puntano al primo successo stagionale in Serie A, ma battere la Fiorentina non sarà semplice per il tecnico Alberto Gilardino e i suoi uomini.

Pisa-Fiorentina, i precedenti e il percorso delle squadre — I precedenti ufficiali tra le due squadre in Serie A e Coppa Italia sono pochissimi. L’ultima volta in Serie A risale agli anni ’90, con vittorie nette dei viola. Nel complesso, la Fiorentina ha il predominio storico nei confronti dei toscani, che proveranno comunque a sorprendere in casa. Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato con delle sconfitte ma i margini per migliorare ci sono per tutte e due. Il solo punto del Pisa non rispecchia fino ad ora il cammino dei toscani che sono chiamati a reagire nonostante non abbiano raccolto più di un punto fino ad ora. La squadra di Stefano Pioli si trova a quota 2 punti e se vorrà lottare per le prime posizioni non può permettersi altri passi falsi.

Pisa-Fiorentina, probabili formazioni — PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Lorran, Moreo; Nzola. All. Gilardino Allenatore: Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora; Fazzini; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

Il pronostico del match — Secondo i bookmaker, la Fiorentina parte favorita, ma in Serie A nulla è mai scontato: la squadra di Pioli dovrà fare attenzione a non sottovalutare il Pisa, specialmente in casa, dove i nerazzurri cercheranno il primo successo stagionale. L’esito finale 2 è quotato intorno a 2.20, il pareggio a 3.20 e la vittoria del Pisa a 3.50. Fino ad ora il Pisa ha segnato 4 goal mentre la Fiorentina soltanto 3 in 4 partite. Un under 2.5 a quota 1.60 sembra interessante ma le possibilità che le squadre si sbilancino in cerca di goal è alta, scegliere multigol totale 2-4 a 1.60 potrebbe essere più intelligente se si pretende a un'esito più largo.

Pisa-Fiorentina: dove vedere la gara in Diretta TV e Streaming — Il match Pisa-Fiorentina, valido per la quarta giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Inoltre il match di domenica pomeriggio sarà visibile anche su Sky e su SkyGo.