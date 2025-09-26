derbyderbyderby calcio italiano serie a Pisa-Fiorentina: il pronostico di DDD tra le due toscane

La previsione

Pisa-Fiorentina: il pronostico di DDD tra le due toscane

Gudmundsson innocente
Formazioni a confronto, analisi del momento di forma delle due squadre che non si affrontano da più di vent'anni e il pronostico seguendo i dati forniti dai bookmaker
Giorgio Abbratozzato
Giorgio Abbratozzato

Dopo la sconfitta in campionato contro il Como di Fabregas la Fiorentina cercherà il riscatto affrontando il Pisa al “Arena Garibaldi Romeo Anconetani”. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive contro Napoli, Udinese e Roma, puntano al primo successo stagionale in Serie A, ma battere la Fiorentina non sarà semplice per il tecnico Alberto Gilardino e i suoi uomini.

pisa-roma-alberto-gilardino-dichiarazioni-sky-sport-arena-garibaldi-serie-a
Alberto Gilardino, tecnico del Pisa. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Pisa-Fiorentina, i precedenti e il percorso delle squadre

—  

I precedenti ufficiali tra le due squadre in Serie A e Coppa Italia sono pochissimi. L’ultima volta in Serie A risale agli anni ’90, con vittorie nette dei viola.  Nel complesso, la Fiorentina ha il predominio storico nei confronti dei toscani, che proveranno comunque a sorprendere in casa. Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato con delle sconfitte ma i margini per migliorare ci sono per tutte e due. Il solo punto del Pisa non rispecchia fino ad ora il cammino dei toscani che sono chiamati a reagire nonostante non abbiano raccolto più di un punto fino ad ora. La squadra di Stefano Pioli si trova a quota 2 punti e se vorrà lottare per le prime posizioni non può permettersi altri passi falsi.

Pisa-Fiorentina, probabili formazioni

—  

PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Lorran, Moreo; Nzola. All. Gilardino Allenatore: Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora; Fazzini; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

Kean Griddy Dance
Moise Kean dell'ACF Fiorentina esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Bologna. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il pronostico del match

—  

Secondo i bookmaker, la Fiorentina parte favorita, ma in Serie A nulla è mai scontato: la squadra di Pioli dovrà fare attenzione a non sottovalutare il Pisa, specialmente in casa, dove i nerazzurri cercheranno il primo successo stagionale. L’esito finale 2 è quotato intorno a 2.20, il pareggio a 3.20 e la vittoria del Pisa a 3.50. Fino ad ora il Pisa ha segnato 4 goal mentre la Fiorentina soltanto 3 in 4 partite. Un under 2.5 a quota 1.60 sembra interessante ma le possibilità che le squadre si sbilancino in cerca di goal è alta,  scegliere multigol totale 2-4 a 1.60 potrebbe essere più intelligente se si pretende a un'esito più largo.

Pisa-Fiorentina: dove vedere la gara in Diretta TV e Streaming

—  

Il match Pisa-Fiorentina, valido per la quarta giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Inoltre il match di domenica pomeriggio sarà visibile anche su Sky e su SkyGo.

Leggi anche
Como-Cremonese, i capitani più importanti nella storia dei due club
Pisa, Gilardino: “Retto bene nonostante l’uomo in meno. I risultati arriveranno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA