Gilardino dopo Napoli-Pisa: “Orgoglioso dei ragazzi ma c’è amarezza”

Le parole di Alberto Gilardino dopo Napoli-Pisa

GILARDINO LODA I SUOI -"Sono orgoglioso dei ragazzi per l'atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c'è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c'è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente. Non mi piace parlare degli episodi, mi piace parlare dei miei ragazzi e della partita. Dovremo mantenere questo in ogni gara: presto arriveranno risultati positivi".