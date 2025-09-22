Una sconfitta a testa altissima per il Pisa di Alberto Gilardino. I toscani fanno tremare il Napoli nel pazzo finale del Maradona, ma alla fine si arrendono sul risultato di 3-2. Per i nerazzurri, notizie importanti dall'attacco con il primo centro stagionale di Nzola, che adesso si candida seriamente per il posto da titolare. dopo aver recuperato al meglio la forma fisica.
SERIE A
Gilardino dopo Napoli-Pisa: “Orgoglioso dei ragazzi ma c’è amarezza”
Le parole di Alberto Gilardino dopo Napoli-Pisa—
GILARDINO LODA I SUOI -"Sono orgoglioso dei ragazzi per l'atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c'è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c'è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente. Non mi piace parlare degli episodi, mi piace parlare dei miei ragazzi e della partita. Dovremo mantenere questo in ogni gara: presto arriveranno risultati positivi".
TESTA AI PROSSIMI IMPEGNI -"Abbiamo la partita di Coppa Italia contro il Torino che permetterà di mettere in campo giocatori che hanno visto poco il campo, poi il derby con la Fiorentina ma è una partita come tutte le altre: importante per mantenere questo DNA all'interno della gara. Presto i ragazzi otterranno risultati positivi".
