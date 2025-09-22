derbyderbyderby calcio italiano serie a Gilardino dopo Napoli-Pisa: “Orgoglioso dei ragazzi ma c’è amarezza”

Gilardino dopo Napoli-Pisa: “Orgoglioso dei ragazzi ma c’è amarezza”

Una sconfitta che però mette morale per i nerazzurri che nel finale hanno sfiorato un clamoroso pareggio. Ai toscani manca però ancora il primo successo in campionato
Michele Massa
Michele Massa

Una sconfitta a testa altissima per il Pisa di Alberto Gilardino. I toscani fanno tremare il Napoli nel pazzo finale del Maradona, ma alla fine si arrendono sul risultato di 3-2. Per i nerazzurri, notizie importanti dall'attacco con il primo centro stagionale di Nzola, che adesso si candida seriamente per il posto da titolare. dopo aver recuperato al meglio la forma fisica.

Alberto Gilardino
Le parole di Alberto Gilardino dopo Napoli-Pisa

GILARDINO LODA I SUOI -"Sono orgoglioso dei ragazzi per l'atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c'è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c'è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente. Non mi piace parlare degli episodi, mi piace parlare dei miei ragazzi e della partita. Dovremo mantenere questo in ogni gara: presto arriveranno risultati positivi".

pisa-roma-alberto-gilardino-dichiarazioni-sky-sport-arena-garibaldi-serie-a
TESTA AI PROSSIMI IMPEGNI -"Abbiamo la partita di Coppa Italia contro il Torino che permetterà di mettere in campo giocatori che hanno visto poco il campo, poi il derby con la Fiorentina ma è una partita come tutte le altre: importante per mantenere questo DNA all'interno della gara. Presto i ragazzi otterranno risultati positivi".

