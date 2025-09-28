Il derby toscano in programma domenica 28 settembre alle 19:30 chiude la quinta giornata del campionato cadetto italiano con numerosi precedenti a riguardo

Filippo Montoli 28 settembre - 09:11

Il posticipo che chiude la quinta giornata di Serie B è il derby toscano tra Empoli e Carrarese. La partita è in programma alle ore 19:30 di domenica 28 al Carlo Castellani. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una vittoria che manca da tre giornate, in una sfida che non si disputa addirittura dalla stagione 1995/1996. Ecco statistiche e precedenti di Empoli-Carrarese.

I precedenti tra Empoli-Carrarese tra Serie C e Coppa Italia — L'Empoli ha come obiettivo principale quello di tornare subito nella massima serie italiana, dopo la retrocessione dell'anno passato. La squadra di Guido Pagliuca deve però cambiare marcia, dato che ha raccolto solo 4 punti in altrettante partite. La vittoria significherebbe agganciare il treno playoff. La Carrarese, che come obiettivo principale ha quello di salvarsi, ha fatto un punto in più e si trova a quota 5. L'Empoli non ha ancora perso in casa, così come gli ospiti non hanno ancora perso in trasferta. È una gara che sa di pareggio e la storia lo conferma.

Le due squadre toscane non si sono mai incontrate in Serie B. In 21 partite totali, si contano 20 gare disputate in Serie C e 1 in Coppa Italia. Il bilancio generale vede prevalere i pareggi a quota 11, seguiti dalle 7 vittorie dell'Empoli e dalle sole 3 della Carrarese. Più della metà delle partite sono quindi terminate con un punto a testa e di queste si contano ben nove 0-0, oltre a due 1-1. La sfida tra le due squadre non è infatti mai stata ricca di gol. Gli azzurri hanno segnato in totale 13 reti, mentre i giallazzurri 8.

Il fattore campo è molto importante ai fini del risultato finale. L'Empoli infatti non ha mai perso nel proprio stadio, dove ha registrato 4 vittorie e 6 pareggi. Ma è soprattutto a livello difensivo che ha fatto la differenza in passato. In 10 partite casalinghe, la squadra oggi allenata da Pagliuca ha subito una sola rete. Quello ad Empoli è anche il match che finisce solitamente con meno gol nel doppio confronto, dato che in totale ne sono stati realizzati 8, con una media inferiore a 1 a gara.