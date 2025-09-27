Empoli-Carrarese, la situazione delle due squadre prima del match

Entrambe le squadre sono a caccia dei tre punti e quindi della vittoria, visto che non vincono dalla prima giornata di campionato

Tra i match della quinta giornata della Serie B 2025/2026 spicca il derby toscano tra Empoli e Carrarese. Le due compagini si affronteranno alle ore 19:30 di domani presso lo Stadio Carlo Castellani. In attesa del calcio d'inizio, facciamo un recap sulla situazione attuale di entrambe le squadre. Domani, Azzurri ed Apuani torneranno a sfidarsi 29 anni dopo l'ultimo match e, per la prima volta, accadrà in cadetteria.

Empoli-Carrarese, come arrivano le due squadre al derby — Dopo il diciottesimo posto nella scorsa edizione della Serie A, l'Empoli è stato retrocesso nel campionato cadetto. Per puntare al ritorno nella massima divisione italiana, il club toscano ha scelto come nuovo tecnico Guido Pagliuca, che la scorsa stagione ha portato la Juve Stabia fino alle semifinali dei Play-off.

Gli Azzurri hanno cominciato quest'annata disputando i trentaduesimi di Coppa Italia, dove ha battuto ai calci di rigore la Reggiana. Successivamente ha esordito in B vincendo 3-1 contro il Padova grazie al gol di Shpendi e la doppietta di Popov. Dopo queste due vittorie, però, l'Empoli non ha più ottenuto successi visto che in campionato ha perso contro Reggiana (3-1) e Pescara (4-0) e ha pareggiato 1-1 contro lo Spezia. Questa settimana, invece, è arrivata anche l'eliminazione dalla coppa nazionale per mano del Genoa.

La Carrarese, dal suo canto, è alla sua seconda stagione di finale in cadetteria e proverà a restarci ancora. Il club toscano, allenato da Antonio Calabro, ha iniziato la sua annata uscendo al primo turno di Coppa Italia contro l'Udinese. In Serie B, invece, ha esordito con una vittoria per 0-2 in casa dello Spezia grazie alla doppietta dell'argentino Nicolas Schiavi. Successivamente sono arrivati due pareggi: il primo a reti bianche contro il Padova; il secondo per 1-1 in casa del Catanzaro con Illanes che ha risposto al vantaggio giallorosso di Antonini. La scorsa giornata, la Carrarese ha ospitato l'Avellino contro cui ha perso in un 3-4.