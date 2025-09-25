Il presidente della Serie A Simonelli ha rilasciato un'intervista alla Repubblica parlando della situazione critica di San Siro in vista degli Europei del 2032

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli è intervenuto ai microfoni di Repubblica per affrontate la questione legata agli stadi italiani. A tener banco è in particolare la vicenda di San Siro in vista degli Europei del 2032. Una situazione decisamente intricata e che si protrae ormai da anni, e che ancora non trova via di risoluzione.

Le parole di Ezio Simonelli sul tema San Siro — "San Siro non è attrezzato per ospitare le partite dell’Europeo, lo conferma la bocciatura della candidatura per la finale della Champions League del 2027", ha ammesso senza giri di parole il presidente della Lega Serie A evidenziando ancora una volta le criticità dello storico impianto milanese. "Non può essere ristrutturato, non è stato possibile nemmeno quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo", ha poi proseguito Simonelli sottolineando la difficoltà di intervenire su una struttura che, ogni tre giorni, ospita circa 70mila persone.

"Se il progetto per il nuovo stadio dovesse saltare, i due club potrebbero trasferirsi fuori dal comune, con danni non solo per la città ma per l’intero Paese", ha ribadito il presidente della Lega, soffermandosi successivamente sulla necessità di nominare un commissario per velocizzare le opere e le trattative. "Un commissario permette di fare in poco tempo opere per cui servirebbero anni. L’unico modo per mantenere la storicità di San Siro è fare quello nuovo sulla stessa area. Dobbiamo sbrigarci o rischiamo di perdere altro terreno, non solo con la Premier League, ma anche con chi ci insegue e cresce rapidamente"