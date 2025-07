In tali situazioni, sarà l’organo preposto della Lega a fissare la prima data utile, definita come la prima data in cui entrambe le squadre non abbiano impegni ufficiali nei tre giorni precedenti e successivi, nel rispetto del calendario FIFA . L’obiettivo è evitare sovrapposizioni con altri incontri e tutelare l’integrità fisica degli atleti.

Gare interrotte: quando potranno essere recuperate?

Le partite interrotte, a condizione che non sussistano cause disciplinari, dovranno essere riprese il giorno successivo dalla medesima situazione di gioco, con il minutaggio residuo determinato in via definitiva dal direttore di gara. Anche in questo caso, si applicano le stesse eccezioni previste per le gare non iniziate. Inoltre, il regolamento disciplina nel dettaglio l’impiego dei tesserati nella prosecuzione: possono essere schierati i giocatori tesserati al momento dell’interruzione (esclusi svincolati e trasferiti), con la possibilità di inserire fino a tre nuovi arrivi, salvo trasferimenti incrociati.