Serie B, terzo atto: quattro in testa, Samp ancora a zero

Alla terza giornata di serie B, il punto della situazione fra risultati e classifica. Sorpresa Avellino che vince col Monza, delusione Samp e Bari in coda; vittoria del Palermo, buon punto del Pescara: il punto della serie B alla terza di campionato.

Domenica sera s'è svolta la terza giornata di serie B. Incominciata venerdì sera con l'anticipo serale fra Avellino e Monza , si è conclusa domenica in prima serata con Empoli-Spezia , finita in parità.

Il risultato più sorprendente è, indubbiamente, la vittoria del neopromosso Avellino , che batte il Monza candidato alla promozione: al Partenio, i Lupi guidati da Biancolino vanno in doppio vantaggio, salvo poi subire il gol della bandiera a ridosso del triplice fischio. Rimanendo in Campania, la Juve Stabia non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Reggiana : i granata di Dionigi contengono gli attacchi delle vespe, e tornano a casa con un punto molto prezioso.

Buono il pareggio anche del Pescara, che ferma il favorito Venezia sul 2-2. La partita, giocata all'Adriatico, ha visto due squadre dalle ambizioni opposte, ma la squadra di casa è rimasta compatta ed ha rimontato lo svantaggio. Chi, invece, non è riuscito a guadagnare almeno un punto, è stato il Padova: i neopromossi guidati dal giovane Andreoletti, hanno perso all'Euganeo contro il Frosinone, che balza al quarto posto in classifica.