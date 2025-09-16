Serie B, terzo atto: quattro in testa, Samp ancora a zero

Domenica sera s'è svolta la terza giornata di serie B. Incominciata venerdì sera con l'anticipo serale fra Avellino e Monza, si è conclusa domenica in prima serata con Empoli-Spezia, finita in parità.
Quattro squadre in vetta
Il risultato più sorprendente è, indubbiamente, la vittoria del neopromosso Avellino, che batte il Monza candidato alla promozione: al Partenio, i Lupi guidati da Biancolino vanno in doppio vantaggio, salvo poi subire il gol della bandiera a ridosso del triplice fischio. Rimanendo in Campania, la Juve Stabia non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Reggiana: i granata di Dionigi contengono gli attacchi delle vespe, e tornano a casa con un punto molto prezioso.
Buono il pareggio anche del Pescara, che ferma il favorito Venezia sul 2-2. La partita, giocata all'Adriatico, ha visto due squadre dalle ambizioni opposte, ma la squadra di casa è rimasta compatta ed ha rimontato lo svantaggio. Chi, invece, non è riuscito a guadagnare almeno un punto, è stato il Padova: i neopromossi guidati dal giovane Andreoletti, hanno perso all'Euganeo contro il Frosinone, che balza al quarto posto in classifica.
Alla terza, quattro squadre in testa
La testa della classifica della serie B è composta da altre tre squadre, oltre ai ciociari. Per differenza reti, è il Modena a veleggiare, seguita da Cesena e Palermo. I canarini, si sono imposti 3-0 sul Bari, facendo scivolare i galletti in fondo alla classifica. Stesso destino per la Sampdoria, ferma a zero punti, che perde in casa per 2-1 contro il Cesena. Ottimo colpo, invece, quello del Palermo, che vince 2-0 in casa del Sudtirol.
Ancora, l'Entella - anch'esso neopromosso - guadagna una buonissima vittoria contro il Mantova di Possanzini. 1-1 fra Catanzaro e Carrarese, che galleggiano a metà classifica. Stesso risultato anche fra Empoli e Spezia: deludente l'inizio delle due squadre candidate alla promozione, che devono presto invertire la loro tendenza.
Classifica e risultati—
Avellino-Monza, 2-1; Juve Stabia-Reggiana, 0-0; Padova-Frosinone, 0-1; Pescara-Venezia, 2-2; Modena-Bari, 3-0; Catanzaro-Carrarese, 1-1; Sampdoria-Cesena, 1-2; Entella-Mantova, 1-0; Sudtirol-Palermo, 0-2; Empoli-Spezia, 1-1;
Modena, Cesena, Palermo, Frosinone 7; Carrarese, Venezia, Entella 5; Reggiana, Empoli, Sudtirol, Monza, Avellino 4; Catanzaro, Juve Stabia, Mantova 3; Spezia 2; Pescara, Padova, Bari 1; Sampdoria 0.
