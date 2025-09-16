Psg-Atalanta, la squadra di Ivan Juric è subito attesa dalla trasferta più difficile: a Parigi per confermare il nuovo status della Dea

Enrico Pecci Redattore 16 settembre - 16:27

L'attesa è finita. Torna anche laChampions League 2025/26 con la prima giornata della cosiddetta "fase campionato". La prima squadra italiana a scendere in campo sarà la Juventus, impegnata all'Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund. Mercoledì 17 settembre toccherà ad Inter ed Atalanta, rispettivamente contro Ajax e Paris Saint-Germain, mentre giovedì il Napoli di Conte sarà di scena all'Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola. C'è grande curiosità anche per la squadra di Juric, che è attesa dall'impegno più difficile sul campo dei campioni d'Europa in carica.

Psg-Atalanta, la Dea a Parigi per confermare il proprio status — IlParis Saint-Germain di Luis Enrique, dopo il clamoroso trionfo di Monaco, è senza dubbio la squadra da battere nella nuova edizione della Champions League. I parigini hanno vinto anche la Supercoppa europea e tutte le partite disputate finora in Ligue 1, quattro su quattro. L'Atalanta di Juric si è invece sbloccata domenica travolgendo il Lecce ed è ancora imbattuta in Serie A con due pareggi ed una vittoria. La squadra bergamasca si presenterà al Parco dei Principi senza nulla da perdere, con l'obiettivo di riconfermarsi al vertice anche in Europa dopo l'addio di Gasperini.

La crescita europea dell'Atalanta: da sorpresa a club stabile in Champions League — Ivan Juric ha ereditato da Gasp una squadra da Champions, un club che nel corso degli ultimi anni si è affermato non solo in Italia ma anche a livello europeo. Il momento più alto dell'era Gasperini è stato il trionfo in Europa League, e successivamente la società bergamasca si è stabilizzata anche in Champions League.

Nel giro di un decennio, infatti, la realtà Atalanta è passata da sorpresa a club stabile anche nella massima competizione europea. E proprio contro il Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé, nel 2020, i nerazzurri hanno addirittura sfiorato la semifinale di Champions. Ora toccherà a Juric confermare il nuovo status della Dea. A partire dalla sfida del Parco dei Principi.