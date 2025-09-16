Serie C, ecco la situazione nel girone A dopo quattro giornate

Lecco e Vicenza cercano la fuga, la Triestina paga la penalizzazione, non benissimo il Cittadella, malissimo il Lumezzane: ecco cosa ci han detto la prime quattro giornate in terza serie.

Alessandro Savoldi 16 settembre - 09:21

La situazione del girone A di Serie C inizia pian piano a delinearsi. Tra chi è partito fortissimo e chi invece fatica a trovare la quadra, ecco la situazione dopo quattro giornate di campionato.

Serie C, girone A: ecco chi è partito in quinta — Tandem in testa, dove ci sono il Lecco e il Vicenza. La squadra di Federico Valente ha sbancato l'U-Power Stadium di Monza, casa dell'Inter U23, nello scorso weekend dopo una prova di autorità. Il gol al volo di Metlika lancia i blucelesti in vetta alla classifica con 10 punti su 12 a disposizione. Il Vicenza ha invece vinto il derby veneto contro il Cittadella nel monday night, con il gol di Rauti a una manciata di minuti dalla fine. Seguono a ruota il neo-nato Union Brescia e la Pergolettese. In coabitazione a quota 9, l'Union ha impressionato nelle ultime tre giornate, con 10 gol fatti e una sola rete subita dopo la sconfitta nel turno di apertura. Anche i cremaschi sono reduci da tre vittorie consecutive dopo la sconfitta all'esordio contro il Renate.

A quota 7 ci sono l'Arzignano Valchiampo, l'Alcione Milano e il Renate. Tutte e tre non sono riuscite a vincere nell'ultimo turno, dopo aver iniziato con il piede giusto il campionato. Domenica prossima lo scontro diretto tra i milanesi e i nerazzurri consentirà a una delle due di lanciarsi verso la zona play-off in caso di vittoria. A 6 invece c'è la Pro Vercelli, che dopo aver vinto le prime due partite con Pro Patria e AlbinoLeffe è caduta malamente contro il Brescia e la Virtus Verona. A 5, invece, la Giana Erminio e il Trento.

Prime giornate faticose per Inter U23 e Cittadella, ultima la Triestina — Ci spostiamo ulteriormente verso le zone basse della classifica. A quota 4 ci sono la Virtus Verona, che però ha una gara in meno, il recupero contro l'Inter U23 di mercoledì, il Novara e il Cittadella. I granata, reduci dalla retrocessione dalla Serie B, speravano sicuramente in un avvio migliore. Arriviamo dunque nelle parti basse della classifica, dove ci sono ben sei squadre che non hanno ancora vinto, oltre al già citato Novara con quattro pareggi su quattro.

A 3 punti c'è la Dolomiti Bellunesi, mentre decisamente più nutrita la schiera di squadre con 2 punti: si tratta di Inter U23 (con una partita in meno), AlbinoLeffe, Pro Patria e Ospitaletto. La seconda formazione nerazzurra, in realtà, non ha sfigurato, soprattutto all'esordio contro il Novara. Sia con i piemontesi che con la Pro, i ragazzi di Vecchi avevano trovato il vantaggio meritatamente nel primo tempo, salvo poi calare nel finale subendo la rimonta avversaria. Chiudono la graduatoria il Lumezzane, unica squadra a zero, e la Triestina. I giuliani hanno in realtà totalizzato 5 punti in queste prime 4 giornate, ma la penalizzazione subita, di 7 punti, li condanna all'ultimo posto con un -2 in classifica.