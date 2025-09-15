La quarta giornata del Girone A di Serie C si chiuderà con una sfida che segna un momento storico. Cittadella e Vicenza si affronteranno per la prima volta in questo campionato, dando vita a un derby veneto inedito che promette emozioni e grande partecipazione sugli spalti del “Tombolato”.
Prima volta in C
Cittadella-Vicenza, il derby veneto per la prima volta in Serie C
Il Lane arriva all’appuntamento da imbattuto: tre partite senza sconfitte e la possibilità, in caso di vittoria, di raggiungere il Lecco al comando della classifica a quota 10. Per i granata, invece, la gara rappresenta l’occasione di riscatto immediato dopo il passo falso con la Pergolettese: una vittoria permetterebbe di agganciare proprio il Vicenza a 7 punti e rilanciare le proprie ambizioni.
Cittadella-Vicenza, i precedenti—
Il derby mancava da quattro anni e in Serie C non si era mai visto. Tutti i dieci incroci precedenti appartengono infatti al campionato di Serie B, con un bilancio che sorride al Cittadella: cinque vittorie, tre successi del Vicenza e due pareggi. Il primo confronto in campionato risale al 2002, quando il Cittadella – all’epoca denominato CittadellaPadova e di casa all’Euganeo – fermò i biancorossi sul 2-2 grazie ai gol di Turato e Sturba, prima del pari in extremis di Margiotta.
Sfide da ricordare—
Molte le partite che hanno lasciato il segno nella memoria dei tifosi. Nel 2008 il Lane conquistò la prima vittoria al “Tombolato” grazie a un gol di Stefano Botta nel finale, lo stesso centrocampista che fu decisivo anche in altre occasioni contro i granata. Nel 2010, invece, arrivò la prima affermazione storica del Cittadella, con Iunco e Ardemagni a ribaltare l’iniziale vantaggio vicentino.
Particolarmente significativa la sfida del 18 aprile 2015, quando il Vicenza di Pasquale Marino, sospinto da oltre duemila tifosi al seguito e in piena corsa per la Serie A, espugnò il “Tombolato” con il gol al 91’ di Di Gennaro, condannando di fatto i granata alla retrocessione. Un incrocio che resta uno dei più vibranti nella storia recente del derby.
Più recenti, invece, le affermazioni del Cittadella: nel 2017 la doppietta di Vido segnò il destino del Lane, mentre nel 2020 e nel 2021 i granata hanno avuto la meglio in Serie B, con un netto 3-0 firmato da D’Urso, Adorni e Gargiulo e un successo di misura con la firma di Frare.
Il presente—
Ora la sfida torna ad accendersi in un contesto diverso, quello della Serie C. Per la prima volta nella loro storia, Cittadella e Vicenza si incroceranno in questa categoria, un derby che vale non solo per la rivalità territoriale ma anche per la classifica. I granata cercano conferme, i biancorossi vogliono rilanciarsi: il palcoscenico è pronto, la storia tutta da scrivere.
