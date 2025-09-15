Cittadella-Vicenza, il derby veneto per la prima volta in Serie C

Cittadella-Vicenza chiude la quarta giornata del Gruppo A di Serie C: il derby veneto per la prima volta in Serie C

Vincenzo Bellino Redattore 15 settembre - 14:02

La quarta giornata del Girone A di Serie C si chiuderà con una sfida che segna un momento storico. Cittadella e Vicenza si affronteranno per la prima volta in questo campionato, dando vita a un derby veneto inedito che promette emozioni e grande partecipazione sugli spalti del “Tombolato”.

Il Lane arriva all’appuntamento da imbattuto: tre partite senza sconfitte e la possibilità, in caso di vittoria, di raggiungere il Lecco al comando della classifica a quota 10. Per i granata, invece, la gara rappresenta l’occasione di riscatto immediato dopo il passo falso con la Pergolettese: una vittoria permetterebbe di agganciare proprio il Vicenza a 7 punti e rilanciare le proprie ambizioni.

Cittadella-Vicenza, i precedenti — Il derby mancava da quattro anni e in Serie C non si era mai visto. Tutti i dieci incroci precedenti appartengono infatti al campionato di Serie B, con un bilancio che sorride al Cittadella: cinque vittorie, tre successi del Vicenza e due pareggi. Il primo confronto in campionato risale al 2002, quando il Cittadella – all’epoca denominato CittadellaPadova e di casa all’Euganeo – fermò i biancorossi sul 2-2 grazie ai gol di Turato e Sturba, prima del pari in extremis di Margiotta.

Sfide da ricordare — Molte le partite che hanno lasciato il segno nella memoria dei tifosi. Nel 2008 il Lane conquistò la prima vittoria al “Tombolato” grazie a un gol di Stefano Botta nel finale, lo stesso centrocampista che fu decisivo anche in altre occasioni contro i granata. Nel 2010, invece, arrivò la prima affermazione storica del Cittadella, con Iunco e Ardemagni a ribaltare l’iniziale vantaggio vicentino.

Particolarmente significativa la sfida del 18 aprile 2015, quando il Vicenza di Pasquale Marino, sospinto da oltre duemila tifosi al seguito e in piena corsa per la Serie A, espugnò il “Tombolato” con il gol al 91’ di Di Gennaro, condannando di fatto i granata alla retrocessione. Un incrocio che resta uno dei più vibranti nella storia recente del derby.

Più recenti, invece, le affermazioni del Cittadella: nel 2017 la doppietta di Vido segnò il destino del Lane, mentre nel 2020 e nel 2021 i granata hanno avuto la meglio in Serie B, con un netto 3-0 firmato da D’Urso, Adorni e Gargiulo e un successo di misura con la firma di Frare.

Il presente — Ora la sfida torna ad accendersi in un contesto diverso, quello della Serie C. Per la prima volta nella loro storia, Cittadella e Vicenza si incroceranno in questa categoria, un derby che vale non solo per la rivalità territoriale ma anche per la classifica. I granata cercano conferme, i biancorossi vogliono rilanciarsi: il palcoscenico è pronto, la storia tutta da scrivere.