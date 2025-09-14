Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per la quarta giornata del Girone A di Serie C

Filippo Montoli 14 settembre - 16:06

La quarta giornata del Girone A di Serie C si chiude con il derby veneto tra Cittadella e Vicenza. La gara è in programma lunedì 15 settembre alle ore 20:30 allo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa hanno totalizzato 4 punti nelle prime tre giornate, mentre gli ospiti sono a quota 7 e con la vittoria si porterebbero in vetta solitaria. Ecco il pronostico di DDD su Cittadella-Vicenza.

I precedenti tra le due squadre — Cittadella e Vicenza si sono affrontate 20 volte nella loro storia, ma mai nel campionato di Serie C. La partita è storicamente bilanciata, con i padroni di casa che hanno vinto 8 volte, mentre gli ospiti si fermano a 7. I pareggi, infine, sono 5. I granata sono avanti anche nel dato dei gol realizzati con 30 marcature rispetto alle 23 dei biancorossi. La classifica marcatori della sfida è guidata a quota 3 da altrettanti giocatori: Antonio Di Nardo, Samuel Di Carmine e Stefano Botta.

Per quanto riguarda le gare disputate al Tombolato, il bilancio non è così favorevole ai padroni di casa. Il Cittadella ha sì vinto in 5 occasioni, ma ha perso in 3 e pareggiato in 2. I granata però arrivano da tre vittorie consecutive tra le propria mura, chiudendo a porta inviolata in tutte e tre le occasioni. L'ultima vittoria del Vicenza in trasferta risale alla stagione 2014/2015. Un dato interessante sui biancorossi è quello del risultato finale delle tre volte in cui è uscito vincente in trasferta, ovvero 0-1.

Le probabili formazioni — CITTADELLA (4-2-3-1): Zanellati; Salvi, Redolfi, Pavan, Crialese; Vita, Barberis; Anastasia, Bunino, Gaddini; Castelli. Allenatore: Manuel Iori.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Pellizzari, Carraro, Vitale, Costa; Morra, Stückler. Allenatore: Fabio Gallo.

Cittadella-Vicenza, il pronostico di DDD — Il derby veneto tra le due squadre è quindi molto combattuto e anche i bookmakers non vedono un netto favorito. Il Cittadella viene dato a 2.90, mentre il Vicenza a 2.15. Il pareggio, infine, si trova a quota 3.20. In questo caso pesa lo stato di forma in questo inizio di stagione. I padroni di casa hanno vinto una sola partita (l'unica casalinga), pareggiata una e perse due tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

L'obiettivo del Vicenza è anche quest'anno la Serie B e l'inizio promette bene. In casa bottino pieno con due vittorie su due, mentre in trasferta in campionato è uscita con un pareggio. La squadra di Gallo ha poi giocato due turni di Coppa Italia, vincendo con il Padova al primo turno, ma perdendo con il Genoa al secondo. Gli ospiti stanno molto meglio e per questo il pronostico del risultato esatto di Cittadella-Vicenza è 0-1.