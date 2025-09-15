Cittadella-Vicenza: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I numeri attuali parlano chiaro: i granata hanno raccolto 4 punti in tre partite, con qualche difficoltà in fase difensiva, mentre i biancorossi viaggiano spediti con 7 punti e un attacco già incisivo

Stefano Sorce 15 settembre - 09:28

Lunedì 15 settembre alle 20.30 lo stadio Pier Cesare Tombolato sarà il teatro di un match che profuma già di big match. Per il Cittadella è un banco di prova per rialzarsi dopo un avvio incerto, mentre il Vicenza punta a confermare il suo ottimo stato di forma e restare nelle zone alte della classifica. Lo stadio, compatto e caloroso, promette un’atmosfera incandescente, con i tifosi biancorossi pronti a farsi sentire anche in trasferta.

Dove vedere Cittadella-Vicenza in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Cittadella-Vicenza, in programma lunedì 15 settembre alle ore 20.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Rai Sport,Sky Sport Uno, Sky Sport(canale 252) e Now.

Il momento delle due squadre — Il Cittadella arriva da un pesante 3-1 incassato contro la Pergolettese, risultato che ha messo in evidenza limiti difensivi (4 gol subiti nelle prime tre gare) e un attacco che stenta a decollare in casa. Tra le poche note positive, Bunino si è dimostrato uno dei più vivaci e potrebbe essere un fattore anche contro il Lane.

Il Vicenza, invece, ha avviato la stagione con due successi e un pari: sette reti all’attivo e soltanto una al passivo. Claudio Morra è emerso come riferimento offensivo, ben supportato da una squadra che costruisce tanto e tira spesso in porta. Da segnalare anche una buona media di calci d’angolo, sintomo di costante pressione offensiva.

Le probabili formazioni di Cittadella-Vicenza — Il Cittadella dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1 disegnato da mister Iori. Tra i pali ci sarà Zanellati, protetto da una linea difensiva composta da Salvi a destra, Redolfi e Pavan al centro e Crialese sulla corsia mancina. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Vita e Barberis, chiamata a garantire equilibrio tra fase di interdizione e costruzione. Alle spalle dell’unica punta Castelli agirà il terzetto di trequartisti composto da Anastasia, Bunino e Gaddini, con l’obiettivo di dare imprevedibilità e supporto offensivo.

Il Vicenza, invece, dovrebbe affidarsi al 3-5-2 di mister Gallo. In porta conferma per Gagno, mentre il pacchetto arretrato sarà formato da Cuomo, Leverbe e Sandon. Sugli esterni agiranno Tribuzzi a destra e Costa a sinistra, con Pellizzari, Carraro e Vitale che comporranno la cerniera centrale di centrocampo. Davanti, la coppia d’attacco dovrebbe essere pesante e fisica, con Morra al fianco di Stuckler, entrambi pronti a colpire una difesa granata che ha mostrato qualche fragilità in questo avvio di stagione.

CITTADELLA (4-2-3-1): Zanellati; Salvi, Redolfi, Pavan, Crialese; Vita, Barberis; Anastasia, Bunino, Gaddini; Castelli. Allenatore: Iori.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Pellizzari, Carraro, Vitale, Costa; Morra, Stuckler. Allenatore: Gallo.