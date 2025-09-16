Dentro il campo e dentro la playlist ufficiale del gioco: così gli appassionati potranno sentire l'attaccante della Fiorentina

Samuele Amato Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 13:37)

Un anno da ricordare per l'attaccante della Fiorentina: dopo l'exploit in maglia viola, Moise Kean è pronto a prendersi - anche in Nazionale - la scena da bomber. Ma non solo. Il classe 2000 ex-Juventus, dopo i 25 gol nella scorsa stagione, si è potuto concentrare anche sulla sua passione: la musica rap. La traccia "Bombay" ha riscosso enorme successo per gli appassionati del genere ed ha trovato ulteriore spazio nella cultura pop. Il brano di Kean, infatti, è la prima canzone fatta da un calciatore che comparirà nella colonna sonora di EA Sports FC 26.

Un rapper-bomber: così Kean sarà due volte su FC 26 — Dal campo alla musica, per poi unire le due cose in un videogioco. Da anni ormai EA offre una delle migliori esperienze del calcio nel mondo del gaming: l'ormai ex-Fifa è diventato parte integrante di ogni appassionato dello sport. Tra le tante caratteristiche, anche se non legate al comparto tecnico del prodotto, il videogioco simulativo ha sempre dato spazio alla musica. Una colonna sonora fatta da brani che sono poi entrati nel cuore dei videogiocatori.

Proprio come ogni anno, anche stavolta il nuovo FC 26 ha pubblicato in anteprima la playlist che sarà fruibile nel gioco (e che si può ascoltare adesso su Spotify), dove troviamo proprio Moise Kean. L'attaccante della Nazionale italiana sta conquistando tutti a suon di gol: la scorsa è stata la miglior stagione a livello realizzativo, con 25 reti in 48 presenze tra tutte le competizioni.

A questo successo sportivo, segue anche quello musicale: KMB (acronimo che sta per Kean Moise Bioty), lo scorso 27 marzo, pubblica il nuovo brano "Bombay". Per l'attaccante della Fiorentina si tratta di un nuovo singolo dopo la pubblicazione del precedente album "Chosen" nel 2024 (sempre per la casa discografica S19). Proprio la traccia rap di Kean sarà presente nella colonna sonora di FC 26.

Si tratta a tutti gli effetti di una prima e storica volta nella storia del videogioco di casa Electronic Arts. Infatti, Bombay sarà la prima canzone presente nella playlist musicale del gioco fatta da un calciatore. FC 26 uscirà prossima settimana, venerdì 26 settembre 2025, e Kean comparirà così due volte: la prima da artista rap, la seconda da calciatore utilizzabile. E chissà, se a fare compagnia all'attaccante della Fiorentina, non arrivi anche Rafael Leao: come il centravanti azzurro, anche il 10 rossonero ha avviato la sua carriera da artista rap-hip hop.