ChatGPT fa il suo pronostico per l'esordio dei nerazzurri in Champions

Federico Iezzi Collaboratore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 12:02)

Ricomincia oggi la competizione più attesa: la Champions League. Domani sera ci sarà il debutto dell'Inter di Chivu: i nerazzurri affronteranno l'Ajax alla Amsterdam Arena con calcio d'inizio alle ore 21. Un match intrigante e non facile per gli uomini di Chivu che affronteranno una squadra storica in uno stadio sempre caldo e difficile. E, quindi, abbiamo voluto chiedere il parere di ChatGPT su come andrà a finire Ajax-Inter di domani sera.

Ajax-Inter secondo ChatGPT — L'intelligenza artificiale ha definito la partita di domani sera «interessante e piena di spunti». Secondo l'AI, i lancieri, pur non essendo più la squadra che raggiunse la semifinale di Champions nel 2019, rimangono un avversario difficile da affrontare. Soprattutto in casa, quando contano sul favore del pubblico. La squadra di Heitinga è una formazione giovane, come da tradizione, con diversi talenti che potrebbero mettersi in luce e fare male agli ospiti.

Al contrario, però, negli anni ha perso vari giocatori importanti e nelle coppe europee non ha più la continuità di qualche anno fa. Analizzando la squadra ospite, ChatGPT la ritiene una formazione decisamente più esperta e avvezza alle notti europee, essendo anche arrivata in finale l'anno scorso. Chi deve fare esperienza in Champions è sicuramente il suo allenatore, anche se per l'intelligenza artificiale l'Inter è la favorita per la vittoria domani sera.

Il pronostico — ChatGPT poi si spinge anche a fare un pronostico e spiega come si svolgerà la partita di domani sera. L'intelligenza artificiale vede una partita combattuta, con molte azioni da gol e con le due squadre che giocano a viso aperto. Alla fine, però, a spuntarla saranno gli ospiti con un 1- finale. Si immagina la squadra di casa che si porta in vantaggio nel primo tempo e la squadra di Chivu che reagisce nel secondo tempo, facendo valere la maggiore esperienza dei suoi e segnando due reti. Nell'analisi la IA spiega che i lancieri giocano in maniera offensiva, aggressivi nel pressing e veloci sulle fasce. I nerazzurri invece sono una squadra più compatta, che difende bene e che può sfruttare gli spazi lasciati aperti dalle offensive dei padroni di casa. E chi segna? Apre le marcature uno fra Kasper Dolberg e Wout Weghorst, pareggia Lautaro Martinez. Segna il gol decisivo uno fra Marcus Thuram e Barella.