Nastri di partenza

Il tour europeo che porta alla finale di Budapest è pronto: ecco le date e gli orari delle partite delle quattro squadre italiane
Samuele Amato
Si attendevano notizie da parte della UEFA e sono arrivate questo pomeriggio. La Champions League, oltre ai suoi incroci stellari, ha ora anche il suo calendario. L'ufficialità attesa anche dalle quattro italiane in gara, il Napoli campione d'Italia, l'Inter finalista dell'ultima edizione, la Juventus e l'Atalanta.

I primi a impegnarsi saranno i bianconeri di Igor Tudor martedì 16 settembre, mentre le due compagini nerazzurre (meneghini e bergamaschi) inizieranno la loro campagna europea mercoledì 17; ultimi a scendere in campo i partenopei di Antonio Conte, giovedì 18. E per tutte e quattro le squadre non sarà un esordio semplice con incroci importanti da subito.

