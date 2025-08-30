Si attendevano notizie da parte della UEFA e sono arrivate questo pomeriggio. La Champions League , oltre ai suoi incroci stellari, ha ora anche il suo calendario. L'ufficialità attesa anche dalle quattro italiane in gara, il Napoli campione d'Italia, l' Inter finalista dell'ultima edizione, la Juventus e l' Atalanta .

I primi a impegnarsi saranno i bianconeri di Igor Tudor martedì 16 settembre, mentre le due compagini nerazzurre (meneghini e bergamaschi) inizieranno la loro campagna europea mercoledì 17; ultimi a scendere in campo i partenopei di Antonio Conte, giovedì 18. E per tutte e quattro le squadre non sarà un esordio semplice con incroci importanti da subito.