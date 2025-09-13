Südtirol-Palermo, statistiche e precedenti tra le due squadre di Serie B

Entrambe le squadre sono a 4 punti in classifica e cercheranno la vittoria, coi biancorossi che non hanno mai vinto in casa contro i rosanero

Jacopo del Monaco 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 10:16)

La terza giornata della Serie B offrirà ai propri spettatori la partita tra Südtirol e Palermo. La sfida si giocherà presso lo Stadio Druso di Bolzano. In attesa del calcio d'inizio, previsto per le ore 17:15 di domani 14 settembre, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre, che hanno sede rispettivamente al Settentrione ed al Meridione della nostra nazione.

Südtirol-Palermo, i precedenti — Le due squadre del campionato cadetto, i cui tecnici sono rispettivamente Fabrizio Castori e l'ex attaccante del MilanFilippo Inzaghi, attualmente hanno entrambe gli stessi punti in B, ovvero 4, visto che hanno vinto una partita e hanno pareggiato l'altra. Gli scontri tra biancorossi e rosanero sono molto recenti e sono avvenuti tutti nella seconda divisione italiana. Dalla stagione 2022/2023, infatti, i due club hanno giocato contro 6 volte, esattamente due per ogni annata disputata. La stagione in corso, quindi, sarà la quarta in cui biancorossi e rosanero si troveranno di fronte una contro l'altra.

I siciliani hanno vinto il 50% delle partite, quindi 3, mentre i padroni di casa di domani ne hanno vinte 2 e c'è stato soltanto un pareggio. Anche per quanto riguarda i gol, il Palermo ha un lieve vantaggio visto che ne ha realizzati 8, due in più rispetto ai biancorossi. Tra l'altro, i migliori marcatori della sfida sono palermitani e giocatori in difesa: Salim Diakité e Federico Ceccaroni, entrambi a quota 2 reti.

Le ultime partite — Nei tre precedenti in cui le due compagini si sono affrontate in Trentino Alto Adige, il Südtirol non ha mai vinto, avendo collezionato un pareggio, l'unico contro i rosanero, e due sconfitte nelle altrettante annate passate. La scorsa stagione, i palermitani hanno vinto fuori casa la gara d'andata per 1-3 con le reti di Rayyan Baniya, Diakité e Roberto Insigne, fratello dell'ex Napoli Lorenzo. Nel match di ritorno, che poi sarebbe l'ultima partita tra le due squadre, il Südtirol ha vinto 1-2 presso lo StadioRenzo Barbera grazie ai gol di Antonio Barreca e Gabriele Gori.