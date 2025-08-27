Il progetto globale del City Football Group: come Manchester City, Palermo e altri 11 club stanno cambiando il calcio attraverso un modello vincente e sostenibile.

Vincenzo Bellino Redattore 27 agosto - 19:27

Nel mondo del calcio moderno, i confini si fanno sempre più sfumati e le sinergie globali diventano la chiave per crescere e innovare. Un esempio emblematico di questa evoluzione è il City Football Group (CFG), un colosso internazionale che non solo possiede il celebre Manchester City di Guardiola ed Haaland, ma ha esteso la propria influenza in tutto il mondo, fino a Palermo. Dietro a ogni acquisizione c’è una strategia precisa: unire tradizione locale e visione globale. Ma chi è davvero il CFG? Qual è la sua missione e perché ha deciso di investire anche in Sicilia?

City Football Group, non solo Manchester City e Palermo — Il City Football Group è attualmente il più grande operatore privato di club calcistici a livello mondiale. Nato nel maggio 2013, il suo obiettivo è ambizioso: creare un ecosistema calcistico interconnesso, in cui ogni club mantenga identità, storia e passione locali, pur beneficiando dell’esperienza e delle risorse di un gruppo globale.

Nel corso degli anni, il CFG ha acquisito il controllo di tredici club distribuiti in cinque continenti, tra cui: Manchester City FC (Inghilterra), New York City FC (USA), Melbourne City FC (Australia), Yokohama F. Marinos (Giappone), Mumbai City FC (India), Palermo FC (Italia), Girona (Spagna), Troyes (Francia), Montevideo City Torque (Uruguay), Shenzhen Xin Pengcheng (Cina), Bahia (Brasile), Lommel SK (Belgio). Ogni realtà resta autonoma nella propria cultura, ma viene potenziata attraverso tecnologie avanzate, scouting condiviso, formazione e strategie commerciali comuni.

Palermo nel mondo: l’ingresso nella galassia CFG — L’estate del 2022 ha segnato una svolta storica per il calcio palermitano: il City Football Group ha acquisito la quota di maggioranza del Palermo F.C., integrando così il club siciliano nella sua rete globale. A differenza di molte operazioni simili, questo ingresso non ha comportato uno stravolgimento delle figure chiave: Dario Mirri è rimasto alla guida del club, mantenendo salda la connessione con la città e con la tifoseria. Una scelta che riflette la filosofia del CFG, improntata al rispetto dell’identità locale.

Il gruppo ha riconosciuto nel Palermo un club dal glorioso passato, ricco di potenziale, con una tifoseria calda e una cultura sportiva autentica. Da entrambe le parti, l'accordo è stato vissuto non come una semplice transazione, ma come l’inizio di un progetto ambizioso: costruire nel tempo una realtà solida, sostenibile e competitiva, capace di tornare protagonista nel calcio italiano e internazionale. Il Palermo, da oggi parte di una delle reti calcistiche più influenti al mondo, può contare su infrastrutture, know-how e visione strategica condivisa, per affrontare una nuova fase della propria storia.

Un modello di gestione all’avanguardia — Il vero punto di forza del City Football Group non è solo la disponibilità economica, ma la capacità organizzativa e il modello operativo scalabile che esporta in tutti i club del network. CFG ha rivoluzionato il concetto di proprietà calcistica, proponendo un sistema centralizzato che fornisce supporto tecnico, commerciale, digitale e formativo a ogni singola squadra, mantenendone però le peculiarità.

Tutti i club del City Football Group

Dalla raccolta dati avanzata alle metodologie condivise di allenamento, dalla gestione manageriale fino al marketing territoriale, tutto viene ottimizzato per creare sinergie. Ogni club può beneficiare della rete globale di scouting, delle tecnologie sviluppate a Manchester e della condivisione delle migliori pratiche. Questo ha permesso a squadre come il Melbourne City e il Mumbai City di crescere rapidamente in contesti molto diversi, diventando esempi virtuosi nei rispettivi campionati.

Il gruppo investe anche nella formazione dei giovani talenti, con strutture accademiche all’avanguardia e una visione chiara: costruire un modello sostenibile basato sulla crescita interna, piuttosto che sulle sole operazioni di mercato. Inoltre, l'impegno sociale è parte integrante della strategia, con progetti nelle comunità locali e programmi dedicati a promuovere inclusione e sviluppo attraverso lo sport.