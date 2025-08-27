Una grande novità per il fuoriclasse del Manchester City che ha deciso di adottare il cognome completo sul retro delle shirt della Norvegia per le qualificazioni ai Mondiali

Alessia Bartiromo 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 15:41)

Un ritorno alle origini, con la consapevolezza e l'umiltà di chi ha le idee chiare e sa come tornare sui propri passi. Il fuoriclasse del Manchester CityErling Haaland ha preso una decisione importante: cambierà nome dietro alla casacca indossata durante le gare con la Nazionale norvegese. Più che un rinnovamento, si tratta di un ampliamento: utilizzerà infatti il cognome integrale Braut Haaland con il quale si presenta anche sui suoi canali social.

La decisione di Haaland per la modifica del cognome — Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, il campione a 25 anni ha deciso di apportare ufficialmente una modifica sulla casacca che indossa con la Nazionale norvegese, utilizzando il suo cognome completo Braut Haaland, così come si usa fare nel suo Paese di origine. La conferma è arrivata anche dalle convocazioni del team, nella cui grafica è stato già utilizzato il nome integrale di Erling. Le due parti del nome sono in riferimento alla madre Gry Marita Braut e al padre Alf-Inge Haaland, molto noto nel calcio norvegese come ex Nazionale, anche lui al Cuty dal 2000 al 2003. Destini che si incrociano e che è giusto celebrare, per un ritorno alle origini molto sentito.

Quando sarà utilizzata la nuova casacca — La nuova casacca di Braut Haaland, con il cognome completo, sarà indossata e utilizzata già nella prossima partita di qualificazione alla Coppa del Mondo della Norvegia. I tifosi stanno già impazzendo per questa novità, volendo subito acquistare una maglia con la modifica, che diventerà merce preziosa per i collezionisti.

Intanto, il ct della Norvegia Stale Solbakken non era a conoscenza della decisione del suo calciatore, scherzandoci su: "È il suo nome completo, niente di così complicato da fare o decidere. Non sapevo nulla fino ad ora ma va benissimo così", ha dichiarato in maniera molto diplomatica.