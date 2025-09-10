Sudtirol-Palermo, la storia dei colori sociali: come nascono le due maglie

Sudtirol-Palermo, colori sociali e nascita delle maglie: la storia delle divise da gioco dei due club

Enrico Pecci Redattore 10 settembre - 16:28

La prima sosta Nazionali della stagione ha messo in pausa anche la Serie B. Nel weekend torneranno in campo le squadre cadette, con il Palermo di Filippo Inzaghiche sarà impegnato in trasferta sul difficile campo del Sudtirol. Entrambe le formazioni hanno iniziato il campionato con una vittoria ed un pareggio e sono ancora imbattute.

Sudtirol-Palermo, campo e storia: come sono nate le due maglie dei club — Il Palermonasce nel 1900 con il nome "Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club". Fino al 1907 i colori sociali furono il rosso ed il blu, molto simili a quelli del Genoa ma anche ai rivali del Catania. Ci sono diverse teorie sulla nascita degli iconici colori rosanero. La più accreditata, però, riguarda la storia della città e delle famiglie più influenti di allora: tutto nasce dalla famiglia Whitaker e dai suoi liquori, da bere a seconda dei risultati della squadra: un rosolio in caso di vittoria o un amaro in caso di sconfitta.

Famosa è la lettera scritta da Giuseppe Airoldi a Giosuè Whitaker per convincerlo a cambiare i colori sociali del Palermo: "Caro Giosuè, alcuni amici marinai mi hanno fatto osservare che i colori del Vostro Palermo sono sfruttati parecchio. Il Genova ha i Vostri, i nostri colori. Ieri, Michele Pojero era del parere di mister Blak e di Norman di cambiare il rosso e il blu in rosa e nero. Michele dice che i colori sono quelli dell’amaro e del dolce. I Vostri risultati sono alterni come un orologio svizzero. In avvenire, come raccontava Vincenzo Florio al circolo Sport Club di via Mariano Stabile, quando perdete potete bere sempre il suo amaro di colore nero, mentre il rosa potete assaporarlo nel liquore dolce. La mia salute non è più buona e i dolori della vecchiaia sono tanti, perciò affrettatevi a battere le prossime squadre". Nel 1907, dunque, nascono i rosanero: "Rosa come il dolce, nero come l’amaro".

Sudtirol, colori sociali dedicati al territorio — I colori sociali delSudtirolsono invece il bianco ed il rosso, che derivano dai colori istituzionali della Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige, e dello storico stemma della città di Bolzano e del Tirolo. Il club, fortemente identitario, è da sempre radicato al territorio ed alle sue tradizioni. Generalmente nella prima maglia del Sudtirol predomina il bianco, mentre per la seconda e terza maglia sono stati adottati i colori rosso, ma anche nero, blu, giallo o verde. Il biancorosso, in ogni caso, è dedicato alla forte identità ed al territorio del Sudtirol.