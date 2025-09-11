Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per la terza giornata della Serie B

Filippo Montoli 11 settembre - 14:50

La terza giornata di Serie B si apre venerdì 12 settembre con l'anticipo tra Avellino e Monza. La gara è in programma alle ore 20:30 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi. I padroni di casa sono alla ricerca dei primi tre punti in stagione, mentre gli ospiti puntano alla vittoria per poter tornare subito nella massima serie italiana. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Avellino-Monza.

I precedenti tra le due squadre — Avellino e Monza si sono incontrate per solo 12 volte nella loro storia. Il bilancio è in assoluto equilibrio. 4 vittorie per i padroni di casa, 4 pareggi e 4 vittorie dei brianzoli. Anche il dato dei gol è quasi identico. Sono 12 le reti dei campani, mentre 13 quelle dei lombardi. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla stagione 2013/2014 in Coppa Italia, quando al Lombardi finì 1-0 per i padroni di casa. In Serie B non si affrontano dal 1990.

Il bilancio casalingo dell'Avellino è molto buono. Nei 6 incontri totali, i campani hanno raccolto 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il fattore campo, in questa partita, influisce quindi in modo particolare sul possibile esito. L'unica vittoria in trasferta è quella del Monza, nell'ultimo incontro in campionato tra le due rose, avvenuto in Serie C nel 2012.

Le probabili formazioni — AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Šimić, Fontanarosa, Milani; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne; Lescano, Biasci. Allenatore: Raffaele Biancolino.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota. Allenatore: Paolo Bianco.

Avellino-Monza, il pronostico di DDD — La partita storicamente è molto bilanciata, anche se il fattore casalingo pesa sul risultato finale. I bookmakers non vedono un netto favorito e danno l'Avellino e il pareggio a quota 3.25, mentre la vittoria del Monza a 2.20. È necessario infatti tenere contro della storia recente delle due squadre e soprattutto dello stato di forma. I padroni di casa, neopromossi, devono ancora trovare una quadra nello stile di gioco, anche se le prime due partite (1 pareggio e 1 sconfitta) sono entrambe arrivate in trasferta. Gli ospiti, retrocessi dalla Serie A, dispongono di una rosa costruita per fare subito ritorno in massima serie. I brianzoli non hanno però dimostrato una netta superiorità sugli avversari finora incontrati. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Avellino-Monza è 1-1.