Avellino-Monza, dove vedere il match in diretta tv e streaming live

I padroni di casa puntano alla prima vittoria stagionale, ma di fronte a loro c'è un avversario che vuole mantenere intatta l'imbattibilità

Jacopo del Monaco 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 10:46)

Una sfida tra neopromossa e neoretrocessa: due storie diverse che si incrociano nella terza giornata della Serie B. Ecco dove gli appassionati di calcio potranno vedere la partita tra Avellino e Monza. La sfida, che inizierà alle ore 20:30 di domani sera, si giocherà presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Avendo conquistato il primato nel Girone C della scorsa edizione della Serie C, l'Avellino è tornato in cadetteria dopo 7 anni. La squadra allenata da Raffaele Biancolino, nonostante diverse operazioni di mercato sia in entrata che in uscita, non ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. I Lupi hanno salutato subito la Coppa Italia perdendo 1-0 in trasferta contro il Cerignola, mentre nelle prime due giornate di B hanno esordito con una sconfitta per 2-0 contro il Frosinone ed un pareggio in casa del Modena (1-1).

In seguito all'ultimo posto nella scorsa Serie A, il Monza è retrocesso nel campionato cadetto per la prima volta nella sua storia. Per riportare la squadra nella massima divisione, è stato scelto Paolo Bianco come nuovo allenatore. Dopo diversi arrivi ed addii durante la finestra di calciomercato, i biancorossi hanno esordito in quest'annata uscendo dalla Coppa Italia a causa della sconfitta in casa contro il Frosinone (0-1). In B, invece, i Brianzoli sono partiti bene vincendo 1-0 il derby contro il Mantova e pareggiando in casa del Bari (1-1).

Probabili formazioni — L'Avellino non potrà contare su Cagnano, terzino sinistro espulso contro il Modena nell'ultima partita, e sugli infortunati Favilli e D'Andrea. Non dovrebbe essere nemmeno Patierno a causa di un'infezione virale accusata all'inizio della settimana. Il Monza, invece, dovrà fare i conti con le assenze di Antov, Bakoune, Forson e Zeroli, mentre sono in dubbio Carboni e Colpani.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Šimić, Fontanarosa, Milani; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne; Lescano, Biasci. All: Biancolino

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Ciurria, Caprari; Mota. All: Bianco

Avellino-Monza, dove vedere la partita — I padroni di casa sono a caccia della prima vittoria stagionale, mentre la squadra ospite vuole mantenere viva l'imbattibilità. La partita delle 20:30 domani sera tra Irpini e Brianzoli sarà visibile in streaming su DAZN ed anche su Amazon Prime Video grazie al canale LaB Channel.