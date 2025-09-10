La terza giornata della Serie B2025/2026 regala ai propri spettatori l'anticipo tra l'Avellino ed il Monza. La sfida si giocherà presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi alle ore 20:30 di venerdì 12 settembre e, in attesa che arrivi il giorno della partita, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra campani e lombardi.
Serie B
Avellino-Monza, statistiche e precedenti tra le due squadre di Serie B
Avellino-Monza, i precedenti—
Le due squadre del campionato cadetto, allenate rispettivamente da Raffaele Biancolino e da Paolo Bianco, si trovano in situazioni abbastanza differenti: i padroni di casa non hanno ancora vinto una partita in questa nuova edizione della Serie B; gli ospiti, dal canto loro, hanno collezionato 4 punti in due partite e sono a caccia della seconda vittoria di fila. Dalla stagione 1976/1977 ad oggi, Lupi e Brianzoli si sono affrontati 12 volte nella loro storia e, nei confronti tra loro, l'equilibrio regna incontrastato: entrambe le squadre hanno vinto 4 partite a testa e ci sono stati altrettanti pareggi. Per quanto riguarda la statistica dei gol, il Monza ne ha segnati 13, uno in più rispetto alla squadra campana.
Le ultime sfide
L'ultima partita tra le due squadre risale alla Coppa Italia 2013/2014 e l'Avellino ha vinto 1-0 grazie al gol di Luigi Castaldo. Campani e lombardi torneranno ad affrontarsi in campionato dalla stagione 2011/2012, quando entrambe erano in Serie C. Nei due match disputati allora, l'andata è terminata 1-1 mentre al ritorno il Monza ha vinto 1-2 con doppietta dell'attaccante Christian Tiboni. In Serie B, invece, i due club non si incontrano da 35 anni. Nelle otto partite della seconda divisione italiana in cui biancoverdi e Brianzoli hanno giocato contro, i Lupi ne hanno vinte 3 partite e ne hanno pareggiate altrettante. I biancorossi, invece, hanno vinto due incontri in cadetteria contro gli Irpini di cui l'ultimo risale al 3-1 del maggio 1990 vinto grazie alla doppietta di Maurizio Ganz ed alla rete di Giovanni Stroppa.
