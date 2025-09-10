Avellino-Monza, statistiche e precedenti tra le due squadre di Serie B

Avellino-Monza, i precedenti

Le due squadre del campionato cadetto, allenate rispettivamente da Raffaele Biancolino e da Paolo Bianco, si trovano in situazioni abbastanza differenti: i padroni di casa non hanno ancora vinto una partita in questa nuova edizione della Serie B; gli ospiti, dal canto loro, hanno collezionato 4 punti in due partite e sono a caccia della seconda vittoria di fila. Dalla stagione 1976/1977 ad oggi, Lupi e Brianzoli si sono affrontati 12 volte nella loro storia e, nei confronti tra loro, l'equilibrio regna incontrastato: entrambe le squadre hanno vinto 4 partite a testa e ci sono stati altrettanti pareggi. Per quanto riguarda la statistica dei gol, il Monza ne ha segnati 13, uno in più rispetto alla squadra campana.