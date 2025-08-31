Bari-Monza, storie di cuore e ritorni: Castrovilli lì dove tutto è iniziato

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ne sa di sentimenti Antonello Venditti ma anche di calcio, con storie che spesso si intrecciano seguendo il filo rosso del destino. Percorsi fatti di scelte ma anche di sensazioni,...

Alessia Bartiromo 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 13:32)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ne sa di sentimenti Antonello Venditti ma anche di calcio, con storie che spesso si intrecciano seguendo il filo rosso del destino. Percorsi fatti di scelte ma anche di sensazioni, ricordi e tanto cuore così come Bari-Monza che vivrà questa sera ha fatto Gaetano Castrovilli. Per lui sarà sicuramente una serata molto particolare, la prima con la maglia dei pugliesi e proprio contro la sua ex squadra.

La storia di Castrovilli e gli inizi con il Bari — La vita in Puglia è ricca di tradizione, con la famiglia al centro di ogni pensiero e la voglia di lavorare per emergere nel calcio che conta. Gaetano Castrovilli sin da giovanissimo aveva le idee molto chiare, mettendo al centro del suo credo la grande fantasia e una visione di gioco istintiva, mai banale. Nato a Canosa di Puglia, ha mosso i suoi primi passi con un pallone proprio nella sua terra, prima al Minervino Murge e poi nel Bari, diventando un grande vanto per la città, la tifoseria e anche per la famiglia. Suo nonno infatti, è da sempre tifoso biancorosso, con gli occhi lucidi e orgogliosi a ogni presenza collezionata, a ogni step raggiunto. Prima le giovanili poi la prima squadra, sognando la serie A e i palcoscenici ancor più blasonati.

Dopo Bari la scelta di Monza per un nuovo inizio — Dal 2008 al 2016 con le giovanili del Bari, poi il prestito alla Fiorentina per il Torneo di Viareggio e via, in prima squadra con i biancorossi fino al 2017. Non sempre le scelte di cuore però coincidono con il prosieguo della carriera e le strade spesso si devono dividere, per poi ricongiungersi, se il destino lo vorrà. Prima il prestito biennale alla Cremonese, poi la splendida avventura con la Fiorentina, esordendo nella massima serie il 24 agosto 2019 a 22 anni. Una bellissima soddisfazione per una piazza e un allenatore, Vincenzo Montella, che lo mette al centro del progetto. Tutto sembra andare per il meglio, con una carriera spianata: gli infortuni mettono spesso, troppo spesso il bastone tra le ruote, costringendo Gaetano a rimboccarsi le maniche e tornare più forte di prima.

Da svincolato sceglie la Lazio ma manca ancora qualcosa, quella vibrazione che fa battere il cuore più del solito. In biancoceleste inizia forte tra campionato e Coppa Italia ma pian piano non viene più considerato tra le primissime scelte in campo. Urge cambiare ancora, sterzare verso un luogo più vicino ad essere chiamato "casa". Nel mercato di gennaio 2025 arriva il colpo di scena: c'è il Monza alla porta, una società seria e con le idee molto chiare. Nonostante abbia delle difficoltà in classifica, Castrovilli decide di sposarne il progetto seppur in prestito, da subito amatissimo dai tifosi per il suo attaccamento alla maglia e la voglia di mantenere la categoria. Ma è troppo tardi e i brianzoli retrocedono in cadetteria.

Bari-Monza tra un passato e un presente ricco di orgoglio — Tra passato e presente, Castrovilli è chiamato a un'altra scelta, a un altro step per la sua carriera. Non ci sono categorie o ragionamenti che tengano: quando viene chiamato in causa il cuore, è difficile dire di no. La notizia era già nell'aria e in estate è arrivata la chiamata del Bari, del suo Bari. Il nonno è felicissimo, così come anche Gaetano che tra quei sogni di bambino vuole ancora vestire la maglia biancorossa, a caccia di un altro obiettivo da raggiungere: la massima serie con i pugliesi.

Al di là di ciò che è nel mirino per questa stagione, questa sarà una serata speciale: Bari-Monza è la prima di Castrovilli con la maglia dei pugliesi e al contempo, contro la sua ex squadra. Il talentuoso calciatore è a disposizione di mister Caserta, a caccia di una maglia da titolare dopo un ottimo spezzone di gara disputata nella prima giornata in trasferta contro il Venezia, nonostante il ko subìto. Le emozioni faranno da padrone, così come la voglia di dimostrare il suo valore: lì, dove tutto è iniziato e dove sta proseguendo nel migliore dei modi.