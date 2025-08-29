Bari e Monza , due big della Serie B 2025/26 , tornano ad affrontarsi dopo quasi 20 anni. L'ultimo precedente risale infatti all' agosto 2006 , quando i brianzoli si imposero per 1-0 in gara secca in Coppa Italia. Il precedente che tutti ricordano, però, è quello della stagione 1988/89 : il Bari, già promosso in Serie A, festeggia al San Nicola con tanto di invasione di campo dei tifosi.

Bari-Monza, il racconto del 3-2 del 1989 con invasione di campo

Ultima giornata di campionato con il Bari già promosso ed il Monza ormai salvo. Al San Nicola, però, va in scena una partita vera e combattuta fino agli ultimi minuti: vantaggio degli ospiti con un giovane Saini e pareggio del Bari su calcio di rigore di Paolo Monelli. Lo stadio è già in fibrillazione e nella ripresa saltano i meccanismi di difesa del campo: dagli spalti iniziano a scendere tifosi a bordocampo.