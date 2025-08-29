derbyderbyderby calcio italiano Bari-Monza amarcord: il 3-2 della stagione 1988/89 con invasione di campo

Bari-Monza amarcord: il 3-2 della stagione 1988/89 con invasione di campo

Bari-Monza in Serie B: il racconto della sfida del San Nicola nella stagione 1988/89 con l'invasione di campo dei tifosi
Enrico Pecci
Enrico Pecci 

Bari e Monza, due big della Serie B 2025/26, tornano ad affrontarsi dopo quasi 20 anni. L'ultimo precedente risale infatti all'agosto 2006, quando i brianzoli si imposero per 1-0 in gara secca in Coppa Italia. Il precedente che tutti ricordano, però, è quello della stagione 1988/89: il Bari, già promosso in Serie A, festeggia al San Nicola con tanto di invasione di campo dei tifosi.

Bari-Monza, il racconto del 3-2 del 1989 con invasione di campo

Ultima giornata di campionato con il Bari già promosso ed il Monza ormai salvo. Al San Nicola, però, va in scena una partita vera e combattuta fino agli ultimi minuti: vantaggio degli ospiti con un giovane Saini e pareggio del Bari su calcio di rigore di Paolo Monelli. Lo stadio è già in fibrillazione e nella ripresa saltano i meccanismi di difesa del campo: dagli spalti iniziano a scendere tifosi a bordocampo.

Al gol di Terracenere che porta in vantaggio i pugliesi il terreno di gioco viene invaso da migliaia di tifosi biancorossi, con la gara momentaneamente sospesa. Ristabilito l'ordine, ma con ancora tantissimi tifosi a bordocampo, a due minuti dal termine arriva il pareggio di Fontanini. Passano ancora due minuti e su un cross al limite dell'area svetta di testa Scarafoni per il 3-2 finale. A quel punto è baraonda totale, con una nuova invasione di campo e caccia alle magliette dei calciatori del Bari. I giocatori del Monza corrono negli spogliatoi. La partita però non è ancora conclusa.

Bari Monza
I tifosi del Bari esultano durante la partita di Serie A tra Bari e Milan allo Stadio San Nicola a Bari, Italia (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

I calciatori della squadra brianzola protestarono vivacemente per le irregolarità del finale di gara, con il risultato che fu deciso solo dopo che i giocatori ospiti, in numero ridotto, riuscirono a concludere i pochi minuti rimanenti in campo. Il match si concluse così dopo ben due invasioni di campo e due sospensioni per la festa anticipata al San Nicola. Calcio di altri tempi.

