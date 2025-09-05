Il Giugliano cambia l'allenatore ed è la prima squadra italiana a farlo: rescissione contrattuale con Gianluca Colavitto che aveva cominciato piuttosto bene la stagione in Campania

Michele Bellame Redattore 5 settembre - 12:50

Il Giuglianocambia allenatore. Il record poco invidiabile del primo esonero stagionale spetta alla squadra campana, che milita in serie C girone C. Con l'ex allenatore Gianluca Colavitto, è stato raggiunto un accordo per la rescissione contrattuale. Al posto dell'ormai ex allenatore, è stato ingaggiato Mirko Cudini.

Giugliano, addio a Colavitto: arriva Cudini — Cambia la prima panchina stagionale ed è quella del Giugliano, squadra campana del girone C di serie C. Probabili motivi familiari, quelli che hanno portato alla rescissione contrattuale. Colavitto era assente durante la presentazione della squadra mercoledì 3 settembre nella centrale piazza Matteotti. Al posto di Colavitto, è stato ingaggiato Mirko Cudini.

Quest'ultimo è reduce dall'ultima esperienza con l'Ascoli. Cudini è stato ufficializzato nella giornata di ieri, ed ha già sostenuto il primo allenamento alla guida della sua nuova squadra. Non è nuovo in Campania, inoltre. Cudini, da calciatore, ha vestito le maglie della Salernitana e dell'Avellino. Esordirà domani alle 17.30 in casa al De Cristofaro, contro il Foggia di Delio Rossi.

Prima di Cudini, la dirigenza campana aveva provato ad ingaggiare Emanuele Troise. Però, con l'allenatore napoletano, non è stato raggiunto l'accordo. Quindi si è deciso di virare su Cudini. Gianluca Colavitto aveva cominciato piuttosto bene l'avventura in Campania: 4-1 alla Pianese in coppa di categoria, sfortunata sconfitta in casa contro il Potenza e pareggio in Basilicata con l'AZ Picerno.

In ottica della terza giornata di campionato, il Giugliano è al dodicesimo posto in classifica quindi con un pareggio ed una sconfitta. Nelle due stagioni precedenti a questa, la squadra gialloblù è stata guidata da Valerio Bertotto, ex capitano dell'Udinese a cavallo degli anni novanta e duemila. Con Bertotto, le tigri hanno raggiunto per due anni consecutivi il piazzamento per i playoff in serie B. L'anno scorso, sono usciti al primo turno contro il Catania.